ITA COMPLETA 70 ANOS:O ANIVERSÁRIO SERÁ CELEBRADO COM LANÇAMENTO DE LIVRO E EXPOSIÇÃO

Projeto ITA 70 Anos prevê realização de ações comemorativas em outubro de 2020

Amanhã (22/5), uma das mais importantes instituições do Brasil completará 70 anos: o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Para celebrar esta importante data, o Instituto se uniu à AEITA (Associação dos Engenheiros do ITA) para desenvolver um projeto que pretende compartilhar com a comunidade iteana e toda a sociedade brasileira as memórias da escola e as perspectivas de futuro, por meio do lançamento de um livro e da montagem de uma exposição. A previsão de lançamento de ambos é em outubro.

O projeto ITA 70 Anos

Em 2018, a AEITA realizou a organização e catalogação de parte do acervo de fotografias, documentos, correspondências e objetos históricos do ITA. O material será utilizado como subsídio para a produção de um livro de mesa e a montagem de uma exposição no hall do Auditório Lacaz Netto, no ITA, ambos com o nome “Asas para que te quero”.

Imagem ilustrativa da exposição

Ao todo, foram catalogadas cerca de 4 mil fotos, 2 mil plantas de projetos de alunos e professores e 20 mil documentos, entre correspondências, relatórios, e informativos para a comunidade iteana. Também foram organizados objetos, como placas, medalhas e material escolar (réguas, jogos de testes psicológicos), além de livros e outras publicações.

Todo este material será exposto no segundo semestre deste ano, com o intuito de, além de contar a trajetória do ITA, propor uma reflexão sobre o futuro da instituição. A exposição poderá ser acessada gratuitamente por toda a população e haverá agendamento de visitas guiadas para escolas e grupos interessados. O livro será disponibilizado, também de forma gratuita, para instituições culturais e de ensino, com versão digital que poderá ser acessada no site do projeto.

Capa do livro “Asas para que te quero”

22 de maio de 2020

Idealizado pelo Marechal Casimiro Montenegro Filho, o ITA formava há 70 anos sua primeira turma de engenheiros. Desde então, já foram cerca de 6 mil profissionais graduados, que contribuíram e vêm participando no processo de desenvolvimento nacional, integram equipes avançadas em centros de produção de conhecimento e de grandes empresas no Brasil e no mundo.

“Asas para que te quero”

A solenidade de aniversário do ITA e o lançamento do livro “Asas para que te quero” ocorreriam no dia 22, mas, devido à pandemia, o evento foi adiado e o livro será oficialmente lançado junto com a exposição, em outubro.

Para que a data não passe em branco, a AEITA disponibilizou um teaser contando mais sobre o projeto e a equipe que o integra, confira: https://youtu.be/qkvvilBalBs.

Parceiros e formas de apoio

A realização do projeto ITA 70 Anos só tem sido possível graças à contribuição de parceiros, como a comunidade iteana, empresas e pessoas físicas que acreditam no projeto. Desde o ano passado, estas têm se mobilizado e destinado seus impostos ou investido recursos próprios, que estão viabilizando execução dassa importante iniciativa para a preservação da memória de uma das mais importantes instituições educacionais do país.

O projeto está aprovado em leis de incentivo à cultura nas três instâncias: municipal (LIF – Lei de Incentivo Fiscal à Cultura de São José dos Campos); estadual (ProAC ICMS); e federal (Lei Federal de Incentivo à Cultura).

No caso da LIF, pessoas físicas e jurídicas podem destinar até 100% do IPTU devido (e/ou ISS, no caso de empresas), desde que concedida uma contrapartida financeira de 20%. No ProAC, empresas com ICMS devido podem destinar até 3% ao mês, com 100% de dedução.

E na Lei Federal de Incentivo à Cultura, pessoas físicas que declarem imposto de renda no modelo completo podem destinar até 6% do IR devido e pessoas jurídicas com lucro real podem destinar até 4%. Em ambos os casos há 100% de dedução.

Associação parceira

Em 2019, a Associação dos Engenheiros do ITA – AEITA completou 65 anos de atividades. “Nessas mais de seis décadas, temos atuado em diversas frentes de apoio ao ITA, com o objetivo de preservar a sua memória e de contribuir para que a escola se mantenha sempre à frente de seu tempo, como uma instituição de excelência”, afirmou Marcelo Dias Ferreira, presidente da Associação. “O projeto ITA 70 Anos é, sem dúvida, a mais ousada dessas iniciativas. Um legado que a comunidade iteana deixará, com muito orgulho, às futuras gerações”.

Associação dos Engenheiros do ITA – AEITA

O projeto ITA 70 Anos é uma realização do Ministério da Cidadania, do ITA e da AEITA. Conta com o apoio das empresas Latécoère, Neogrid e Visiona Espacial.

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

Foto: Lucas Lacaz Ruiz

Projeto ITA 70 Anos

Previsão de lançamento do livro e da exposição “Asas para que te quero”: outubro de 2020.

Informações:

ita70anos@aeita.com.br

www.aeita.com.br/ita70anos