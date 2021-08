Investimento em câmeras diminui roubo de veículos em

O investimento realizado pela Prefeitura de São José dos Campos na implantação do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) com a instalação de mil novas câmeras inteligentes e com tecnologia de ponta por toda a cidade diminuiu as taxas de roubos e furtos de veículos.

A união das forças de segurança, com trabalho integrado da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais corporações, também contribuiu para a queda dos indicadores e redução da violência.

Nos sete primeiros meses de 2021, o município registrou as menores taxas de roubos e furtos de veículos na comparação com o mesmo período dos últimos 21 anos.

Foram 167 roubos de veículos neste ano, uma queda de 66% em relação aos 493 de 2016, último ano antes da implantação do programa São José Unida, que reúne as forças de segurança para reduzir a violência e combater a criminalidade.

Em relação aos furtos de veículos, a redução também alcançou a expressiva marca de 66%: 444 em 2021 contra 1.308 em 2016.

Os índices de criminalidade de julho foram divulgados nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Câmeras inteligentes

Infográfico com índices de criminalidade dos sete primeiros meses de cada ano

Homicídios

De janeiro a julho de 2021, foram registrados 24 homicídios, mesmo índice de 2020 e uma média que não chega a 4 por mês.

A cidade não tem latrocínio (roubo seguido de morte) desde setembro de 2019, fato relevante para um município do porte de São José, com mais de 700 mil habitantes.

Em relação a 2016, o número de homicídios teve queda de 47% –foram 45 naquele ano.

Quanto aos roubos, foram 940 roubos neste ano, uma redução de 61,5% em relação aos 2445 de 2016. Nos sete primeiros meses de 2021 não foram registrados roubos a bancos. Quanto aos roubos de cargas, foram 14.

CSI (Centro de Segurança e Inteligência)

Índices (janeiro a julho)

Roubos de veículos

2021: 167

2020: 177

2019: 280

2018: 402

2017: 438

2016: 493

Queda de 66% em relação a 2016

Furtos de veículos

2021: 444

2020: 608

2019: 1.215

2018: 1.293

2017: 1.397

2016: 1.308

Queda de 66% em relação a 2016

Homicídios

2021: 24

2020: 24

2019: 26

2018: 32

2017: 30

2016: 45

Diminuição de 47% em relação a 2016

Roubos

2021: 940

2020: 1.179

2019: 1.352

2018: 1.760

2017: 1.987

2016: 2.445

Diminuição de % em relação a 2016

CSI e união de forças de segurança contribuíram para redução dos índices de criminalidade – Foto: Claudio Vieira/PMSJC