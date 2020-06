Investidores atentos à Embraer, parcerias pontuais são bem vistas e ações valorizam em 80%

A reabertura das economias do mundo faz com que as ações de exportadoras fiquem em alta no mercado financeiro, entre elas está a Embraer, que viu nos últimos dias os valores de seus papéis apresentarem uma alta de 80%, com o preço alvo das casas de análise em R$13,00 e sendo cotada hoje a R$9,20.

O assessor de investimentos e economista Gustavo Neves da Plátano Investimos – XP Investimentos, de São José dos Campos explica os outros motivos que levaram a reação da Embraer no mercado acionário.

“A empresa está passando por um período de estruturação após o cancelamento da parceria com Boeing. Por conta da pandemia, ao todo no trimestre, a empresa entregou 5 aeronaves comerciais e 9 executivas. Apresentou um recuo na receita em 7,9%, um total de R$2,7 bilhões. O lado positivo foi que a Embraer não recebeu pedidos de cancelamentos de aeronaves, mas solicitações para que as entregas fossem adiadas. Uma vitória para quem acreditava que o futuro da empresa mais popular da RMVale estaria destinado ao fim”, disse o assessor da Plátano Investimentos.

No final, as americanas Airbus e Boeing saem mais maltratadas pela pandemia, já que a Embraer não teve pedidos cancelados.

Mais do que nunca as atenções estão concentradas nos próximos passos da Embraer e os investidores nacionais e estrangeiros acompanham cada movimento da empresa e as expectativas são positivas.

A Embraer estuda pulverizar parcerias, isto significa fechar contratos com parceiros pontuais em determinados projetos, sejam para os setores de aeronaves de luxo, aeronaves comerciais ou militares. Com isso, a empresa ganharia mais dinamismo e não estaria sozinha num mercado tão competitivo. -“É sinalizada a busca por parcerias que substituirão a Boeing, e provavelmente elas surgirão dos países emergentes como a China ou Índia”.

A fabricante de aviões está discutindo propostas de financiamento. O BNDES anunciou ontem (15 de junho) a aprovação de empréstimo de 300 milhões de dólares.

“Há ainda uma outra possibilidade, no sentido de uma captação de recursos via BNDES, o que dará um fôlego extra para a empresa atravessar esse momento difícil que se apresenta tanto para a Embraer quanto para as empresas mundiais de aviação”, complementou Gustavo Neves.

Foto:Rodolfo Moreira

Os investidores também vêem com bons olhos o fato da Embraer ter iniciado o processo de reparação dos investimentos alocados na reestruturação da empresa, que era uma das exigências para o cumprimento do contrato por parte da Boeing, mesmo que as informações que chegam é de que os passos estão lentos na direção de uma resolução desse conflito judicial.

Outros fatores sinalizam um clima favorável no mercado acionário, por exemplo, pelo fato das áreas de aviação executiva e de Defesa & Segurança apresentarem indícios de maior estabilidade, com cronogramas em ritmo normal.

Para os analistas do mercado financeiro a tendência é de que as ações da Embraer ainda melhorem, pois há a percepção do valor que a companhia tem no segmento de aeronaves, apesar da crise da pandemia ela continua uma empresa lucrativa, fato constatado ao longo de toda sua história.

