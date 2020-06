INTT lança vibrador em forma de sorvete

A ponta arredondada deste sorvete de morango, que cabe na palma da mão, é feita de delicadas lâminas cônicas que giram, massageiam o clitóris e levam diretamente ao clímax

Sex-toy

Imagine poder aproveitar diversos momentos de prazer com um sex-toy prático, discreto e com um design divertido? Esse é objetivo do Satisfyer Sweet Treat, um vibrador em forma de sorvete que a INTT Cosméticos acaba de lançar. A ponta arredondada deste sorvete de morango é feita de delicadas lâminas cônicas que giram, massageiam o clitóris e levam diretamente ao clímax. As dez configurações variadas incluem quatro ritmos e três velocidades de rotação nos lados esquerdo direito. As configurações podem ser facilmente ajustadas através dos botões “mais” e “menos”.

Vibrador de Sorvete

Outro diferencial do Satisfyer Sweet Treat é que ele pode ser utilizado durante o banho ou na piscina, graças ao seu acabamento à prova d’água. Ideal tanto em preliminares conjuntas como naqueles momentos de prazer solo. Feito de silicone, com lâminas macias para estimulação do clitóris, ele é recarregável via USB, silencioso, discreto e pequeno, e, por conta de seu formato inocente, é ideal para ser levado a qualquer lugar. O estimulador em, sua totalidade, mede 10,2 cm de comprimento por 5,3cm de diâmetro.

Satisfyer Sweet Treat

O preço sugerido do Satisfyer Sweet Treat é de R$ 669,90 e pode ser adquirido através do site www.exclusivasex.com.br.

INTT Cosméticos

Marca inovadora, a INTT Cosméticos é conceituada no mercado erótico e sensual, tanto pela qualidade de seus produtos quanto pela beleza de suas embalagens. A empresa é especializada em bem-estar e cosméticos sensuais. Trabalha incansavelmente na busca de levar produtos de qualidade aos consumidores no Brasil e no mundo. Saiba mais em: www.lojaintt.com.br.