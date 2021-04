Intra é a mais nova associada do Grupo Nexus

A empresa Intra, sediada em São José dos Campos, agora faz parte do Grupo Nexus — que reúne empresas e empreendedores dos segmentos da construção, arquitetura e design. A rede visa favorecer a integração e desenvolvimento dos associados e fomentar o mercado regional.

Grupo Nexus

Foi exatamente com esse intuito, de interagir com os demais profissionais do setor, que os empresários Flavio Jannuzzi, Jéssica Ramos e Juliana Ramos decidiram entrar para o time do Nexus. “A excelente repercussão do Nexus no mercado de arquitetura e construção civil despertou nosso interesse em fazer parte desse grupo e fortalecer a imagem da nossa empresa”, ressalta Flavio.

Intra

A Intra, fundada no ano passado, já comemora o excelente desempenho, principalmente diante de uma maior consciência ambiental – caso da energia solar –, assim como a busca pelo conforto. “As pessoas estão passando mais tempo em casa e buscando mais aconchego e conforto”, afirma Juliana.

Para os sócios da empresa, mesmo diante dos desafios, as expectativas são boas para o decorrer de 2021: “o Brasil está vivendo o seu melhor ano em termos de expansão da energia solar fotovoltaica, aquecedores (solares e a gás) e ar condicionado”, enfatiza Jéssica.