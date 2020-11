Instituto Votorantim abre inscrições para Programa de Estágio 2021

O Instituto Votorantim, centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais e que geram valor para a sociedade, abre inscrições para o Programa de Estágio 2021 com o mote ‘o futuro inicia agora’. O programa é voltado a estudantes de qualquer curso de graduação com conclusão a partir de dezembro de 2022. São sete vagas distribuídas em cinco diferentes áreas de atuação na empresa: Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas. Todas as fases do processo serão 100% online – das inscrições aos desafios, passando pela dinâmica em grupo até as entrevistas individuais. As inscrições podem ser feitas pelo site da Eureca .

O valor da bolsa auxílio será de R$ 1.750,00 e os benefícios oferecidos são: vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte, Gympass, além do programa de desenvolvimento corporativo para estagiário, focado no desenvolvimento do autoconhecimento, da autoliderança e na formação teórica e prática em finanças. O processo será realizado às cegas, buscando uma maior diversidade nos programas de recrutamento e seleção do instituto. Dessa forma, os recrutadores não obtêm informações como universidade, gênero e idade dos candidatos, que não são levadas em conta no processo, e abre espaço para a valorização de aspectos profissionais, competências, habilidades e tendências comportamentais dos candidatos.

“Valorizamos a diversidade e acreditamos que somente reunindo pessoas com histórias diferentes é que conseguiremos construir soluções que estejam alinhadas ao nosso propósito. Para nós, em uma sociedade mais justa e sustentável, com oportunidades para todos, todos ganham”, afirma Cloves Carvalho, diretor-presidente do Instituto Votorantim.

As inscrições vão até 02 de dezembro e o resultado será divulgado no dia 18 de dezembro. Além das tradicionais etapas de inscrições e envio de cases, os gestores do Instituto promoverão um workshop para os participantes, visando o desempenho profissional de cada um. O programa de estágio tem duração de um ano podendo ser estendido por mais um, possibilitando que os participantes passem passar por uma jornada de desenvolvimento completa dentro do Instituto Votorantim.

Programa de Estágio Instituto Votorantim 2021

Oportunidade: 7 vagas

Áreas: Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas.

Pré-requisitos: Formação a partir de dezembro/2022 e conhecimentos no Pacote Office

Inscrições: 06/11 a 02/12

Bolsa auxílio: R$ 1750,00

Benefícios: Vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte e parceria com Gympass + Programa de desenvolvimento corporativo para estagiário

Link para inscrições: Eureca

Instituto Votorantim

Centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais que geram valor para a sociedade. Criado em 2002, desenvolveu-se como o núcleo de inteligência social das empresas investidas da Votorantim S.A. e promove benefícios sociais nas localidades de atuação da companhia.

À frente de ações em mais de cem municípios de todo o Brasil e ainda na Colômbia, na Argentina e no Peru, o Instituto redirecionou a grande maioria dos mais de 300 projetos que realiza nas cinco regiões do Brasil para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19. Estão sendo destinados R﹩ 150 milhões em recursos conjuntos do Instituto, da Votorantim S.A. e das empresas investidas da Votorantim a essas medidas.

O Instituto também está à frente do Programa Cidadania da Votorantim, um conjunto de iniciativas da companhia que tem o objetivo de fomentar a conscientização e a promoção da participação cidadã.