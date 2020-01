Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) realiza solenidade de transmissão de cargo de novo reitor

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) realizou na manhã desta segunda-feira, dia (27/01), a solenidade de transmissão do cargo de reitor. O Professor Doutor Cláudio Jorge Pinto Alves, passou o cargo de Reitor ao Professor Doutor Anderson Ribeiro Correia. A Cerimônia contou com a presença do prefeito de São José dos Campos (SP), Felício Ramuth (PSDB) ,deputado federal Kim Kataguiri, deputado federal Eduardo Cury, Leticia Aguiar Deputada Estadual SP,Ministro da Educação, Abraham Weintraub, ex-,ministro de Infraestrutura Ozires Silva entre outras autoridades civis e militares.

Conheça o novo reitor – O professor doutor Anderson Ribeiro Correia é graduado em engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 1998 e mestre em engenharia de infraestrutura aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) dois anos depois. Em 2004, concluiu doutorado em engenharia de transportes pela University of Calgary, no Canadá.

É membro do Conselho de Administração da Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo (CTCEA); do comitê Transportation Research Board – USA, e do conselho deliberativo da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET).

Foi Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. É bolsista de Produtividade 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Nos últimos três anos esteve à frente da Pró-reitoria de Extensão e Cooperação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Fonte: Agência Força Aérea, edição local: Ten. Raquel Caratti Piani

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma instituição universitária pública ligada ao Comando da Aeronáutica (COMAER). Está localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), na cidade paulista de São José dos Campos. Especializado nas áreas de ciência e tecnologia no Setor Aeroespacial, o ITA oferece cursos de:

graduação em Engenharia

pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado

pós-graduação lato sensu de especialização e de extensão.

Criado em 1950, por inspiração do Marechal Casimiro Montenegro Filho e intensa cooperação internacional, o ITA é considerado um centro de referência no ensino de engenharia no Brasil.

Cursos de Graduação

Os alunos de graduação recebem ensino e alimentação gratuitos ao longo dos cinco anos de curso, além de moradia a baixo custo dentro do próprio campus. O ITA oferece 6 cursos de graduação:

Engenharia Aeronáutica Engenharia Eletrônica Engenharia Mecânica-Aeronáutica Engenharia Civil-Aeronáutica Engenharia de Computação Engenharia Aeroespacial



Cursos de Pós-graduação

O ITA oferece cursos de Mestrado e Doutorado por meio de cinco programas de pós-graduação, subdivididos em 20 áreas de concentração:

Engenharia Aeronáutica e Mecânica (PG/EAM)

EAM-1 – Projeto Aeronáutico, Estruturas e Sistemas Aeroespaciais EAM-2 – Propulsão Aeroespacial e Energia EAM-3 – Materiais, Manufatura e Automação



Ciências e Tecnologias Espaciais (PG/CTE)

CTE-F – Física e Matemática Aplicadas CTE-P – Propulsão Espacial e Hipersônica CTE-Q – Química dos materiais CTE-S – Sensores e Atuadores Espaciais CTE-E – Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos CTE-G – Gestão Tecnológica



Engenharia Eletrônica e de Computação (PG/EEC)

EEC-D – Dispositivos e Sistemas Eletrônicos EEC-I – Informática EEC-M – Microondas e Optoeletrônica EEC-S – Sistemas e Controle EEC-T – Telecomunicações



Física (PG/FIS)

FIS-A – Física Atômica e Molecular FIS-C – Dinâmica Não-linear e Sistemas Complexos FIS-N – Física Nuclear FIS-P – Física de Plasmas



Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica (PG/CTE(link is external))

EIA-I – Infra-Estrutura Aeroportuária EIA-T- Transporte Aéreo e Aeroportos



O ITA também oferece o Mestrado Profissional, um curso de pós-graduação stricto sensu em parceria com empresas, e cursos de pós-graduação lato sensu dependendo das demandas das Forças Armadas e do mercado. Boa parte dos estudantes de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado recebem bolsas de estudo de agências de fomento ou empresas.

Missão e Legislação

O ITA foi criado pelo Decreto no 27.695, de 16 de janeiro de 1950 e definido pela Lei nº 2.165, de 05 de janeiro de 1954, com a seguinte missão:

Ministrar o ensino e a educação necessários à formação de profissionais de nível superior, nas especializações de interesse do campo Aeroespacial, em geral, e do Comando da Aeronáutica, em particular;

Manter atividades de graduação, de pós-graduação stricto sensu, de pós-graduação lato sensu e de extensão;

Promover, através da educação, do ensino e da pesquisa, o progresso das ciências e das tecnologias relacionadas com as atividades aeroespaciais.​

O ITA é um órgão integrante da Administração Federal Direta, como Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), sob a jurisdição do Comando da Aeronáutica (COMAER), e, portanto, do Ministério da Defesa (MD). Relaciona-se com Ministério da Educação (MEC) nos assuntos de natureza geral de educação, pois as disposições legais previstas na legislação educacional e de magistério diretamente dirigidas ao MEC são extensivas ao ITA, no que couber. Mais detalhes sobre a constituição legal da instituição podem ser obtidos no Regulamento e Regimento do ITA.

Fonte: ITA