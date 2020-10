Instituto Claro abre inscrições para a 9ª edição do Campus Mobile com meetings virtuais

O Instituto Claro acaba de abrir as inscrições para a 9ª edição do Campus Mobile, que este ano também será virtual. O concurso de inovação e empreendedorismo busca estimular os estudantes universitários e jovens recém-formados a desenvolverem soluções por meio de aplicativos, produtos e serviços do segmento mobile que promovam impacto social e benefícios à população. A iniciativa é realizada pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do hub de inovação da Claro beOn.

Para lançar oficialmente a 9ª edição, serão realizados os Campus Mobile Meetings, uma série de três lives semanais, entre os dias 15, 22e 29 de outubro, sempre às 19h. O tema de abertura, nesta quinta-feira (15), é “Inovação gerando impacto Social”, com a mediação da Vice-presidente de projetos do Instituto Claro, Daniely Gomeiro. Os seguintes serão “Tendência para o Novo Normal” e “Pitch de sucesso: como vender suas ideias para investidores”. A transmissão será ao vivo pelo Youtube do Instituto Claro e a participação é gratuita.

Devido à pandemia do novo coronavírus, várias atividades desta edição serão realizadas de forma remota e estão divididas em sete etapas: Inscrição das ideias e soluções; Campus Mobile Meetings; Seleção e Divulgação das Ideias e Soluções; Desenvolvimento dos Projetos; Finalização de protótipos; Semana de Imersão e, por fim, uma Viagem de Imersão no Vale do Silício, São Francisco (CA), nos Estados Unidos, em 2021 para que os estudantes possam ter a oportunidade de trocar experiências com grandes universidades e empresas de Inovação da Califórnia. Ao todo, após as inscrições serão selecionados 96 projetos.

9ª edição do Campus Mobile

“A cada edição do Campus Mobile notamos um crescimento gigantesco do projeto e do comprometimento dos mobilianos em desenvolver soluções que impactam positivamente a sociedade. Esta iniciativa cumpre um importante papel social por meio de soluções inovadoras para maior conexão em diversas áreas”, comenta Daniely Gomeiro, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social e Vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

Na 9ª edição o programa segue selecionando projetos em seis categorias: Saúde, Games, Smart Farm, Smart Cities, Diversidade e Educação. Para participar, os universitários devem estar matriculados em um curso de graduação de uma instituição de ensino superior no Brasil ou serem recém-formados. As inscrições podem ser individuais ou em equipe com até três membros e estão abertas até o dia 11 de novembro, e devem ser realizadas pelo site http://www.institutoclaro.org.br/campus-mobile/ .

Projetos Premiados

O Campus Mobile já premiou XX projetos e revelou outros tantos que buscam soluções para desafios em diferentes frentes. O JADE, que funciona com um aplicativo para estimular e desenvolvimento de crianças autistas e com síndrome de down, foi revelado pelo Campus Mobile. A plataforma SafeGirl, aplicativo no qual as usuárias podem descobrir locais bem avaliados em aspectos como segurança, risco de assédio, atendimento e conforto, também foi premiada pelo Campus Mobile. Entre tantas outras iniciativas. Saiba mais em http://www.institutoclaro.org.br/campus-mobile/noticias/

INSTITUTO CLARO

A área de Responsabilidade Social da Claro investe continuamente em ações relacionadas à Educação e à Cidadania, por meio do Instituto Claro, com o objetivo de atuar em frentes sociais que integram a tecnologia e a informação como fonte de desenvolvimento e conhecimento. Desta forma, realiza e apoia projetos como o Campus Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla Escola, entre outros. O Instituto Claro é qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não governamental corporativa que promove os ideais e princípios sustentados pela Carta das Nações Unidas. Conheça outras realizações no site do Instituto: http://www.institutoclaro.org.br/