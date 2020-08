Instituto CCR e CCR NovaDutra inauguram ponto fixo do Programa Estrada para a Saúde na via Dutra

Caminhoneiros podem agendar atendimentos odontológicos e clínicos gratuitos

O Instituto CCR e a CCR NovaDutra inauguram, nesta quarta-feira (5 de agosto), Dia Nacional da Saúde, o ponto fixo do Programa Estrada para a Saúde, no Posto Arco-Íris, no km 82 da pista sentido Rio de Janeiro da via Dutra, em Roseira (SP). Com a inauguração do novo espaço na via Dutra, que conta com a parceria do posto Arco-Íris, o profissional do volante terá à disposição atendimentos clínico, médico e odontológico gratuito na via Dutra. No espaço odontológico, em operação desde 2008, o caminhoneiro já possui atendimento com possibilidade de acompanhamento, aplicação de flúor, restauração, raspagem de tártaro e extrações simples. A partir de agora, o ponto fixo contará com atendimentos médico e clínico, com a realização de exames como aferição da pressão arterial, teste de glicemia e eletrocardiograma.

“É extremamente importante oferecermos esses serviços aos caminhoneiros, que encontram dificuldades em agendar atendimentos de saúde, devido a sua rotina de trabalho. A oferta desses serviços no Programa Estrada para a Saúde, na via Dutra, reforça o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais do volante”, afirma Carla Fornasaro, Diretora-presidente da CCR NovaDutra.

Atendimento gratuito de saúde ao caminhoneiro na Dutra

Na via Dutra, o programa teve início em 2002, quando foi realizado por meio de atividades itinerantes em postos de serviços ao longo da rodovia. Atendendo a uma necessidade dos motoristas profissionais, o programa foi aperfeiçoado para atendimento dentro das empresas enquanto aguardavam o carregamento das cargas, oferecendo serviços de aferição de pressão, teste de colesterol, glicemia e de visão, dentro das empresas às margens da via Dutra. Em 2008, o programa inaugurou o posto odontológico, no posto de serviços em Roseira, ofertando serviços dentários para o bem-estar do caminhoneiro.

Programa Estrada para a Saúde



O Programa Estrada para a Saúde oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por meio de exames médicos, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Desde 2002, quando o programa foi iniciado, mais de 287 mil usuários foram atendidos, por meio das unidades fixas da CCR ViaOeste e CCR AutoBAn, e ações realizadas na CCR NovaDutra, CCR MSVia, CCR SPVias e CR RodoNorte. Só no ano passado, foram 21 mil usuários.

“O programa Estrada para a Saúde nasceu em 2002, com o objetivo de oferecer serviços de saúde gratuitos a caminhoneiros que trafegam por algumas das rodovias sob gestão do Grupo CCR. Por meio de avaliações clínicas e odontológicas a iniciativa promove orientação para melhoria de sua qualidade de vida e bem-estar”, avalia Cristine Naum, Diretora do Instituto CCR e da Sustentabilidade do Grupo CCR.

Estrada para a Saúde na via Dutra

Onde: km 82 da pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP).

Atendimento odontológico: segundas e quartas-feiras, das 8h às 18h; terças e quintas-feiras, das 7h às 17h, e sextas-feiras, das 9h às 17h.

Atendimento clínico: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Consultas médicas: de quarta a sexta-feira, das 13h às 16h.

Instituto CCR

Sobre o Instituto CCR: Com 5 anos de existência, o Instituto CCR é uma entidade privada sem fins lucrativos que nasceu com o objetivo de estruturar a gestão de projetos de Responsabilidade Social apoiados há mais de 15 anos pelo Grupo CCR. Por meio do Instituto CCR são viabilizados projetos com recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo, com foco prioritário em quatro áreas: Cultura e Esporte; Educação e Cidadania; Meio Ambiente e Segurança Viária; Saúde e Qualidade de Vida. Comprometido com o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, o Instituto CCR se orgulha de ter gerenciado em seus 5 anos de existência, um investimento de R$ 151 milhões em projetos estruturados. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

CCR NovaDutra

A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. A Concessionária tem 24 anos de existência e foi a segunda a integrar o Grupo CCR.