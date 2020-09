Instituto Bob Burnquist doa 5 mil máscaras de tripla proteção para hospitais de São Paulo

A ação é resultado da campanha de arrecadação promovida durante evento, no último dia 11 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo

Em uma nova ação de combate à pandemia do novo coronavírus no país, o Instituto Bob Burnquist (IBB) promove, na próxima quinta-feira (24/09), a doação de um lote com cinco mil máscaras de tripla proteção para unidades da rede pública de saúde de São Paulo. A entrega será realizada com o apoio do conselho Federal Enfermagem (Cofen).

Considerado um dos insumos hospitalares de maior importância no combate à Covid-19, as máscaras servirão para atender aos profissionais de saúde das seguintes unidades hospitalares na capital paulista e Guarulhos: Hospital Campo Limpo, Hospital Vila Maria, Hospital Hermelino Matarazzo, Posto de Saúde Macedônia e o Hospital Geral de Guarulhos.

Agradeço muito a todos que se doaram, que se engajaram e participaram do lindo evento que lotou o Allianz Parque na noite do último dia 11. Com os recursos arrecadados para esta campanha solidária em São Paulo será possível doar pelo menos mil máscaras de tripla proteção para cada uma dessas unidades, a fim de ajudar na proteção dos profissionais de saúde que, não canso de repetir, são os verdadeiros heróis nessa guerra contra o novo coronavírus – ressalta Bob Burnquist, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos.

Bob Burnquist Spotlab Sessions

No formato drive-in e seguindo os devidos protocolos de saúde e segurança de combate à Covid-19, o IBB promoveu no último dia 11, o evento Bob Burnquist Spotlab Sessions que reuniu atrações musicais, culturais e esportivas no Allianz Parque (SP), com participações de Papatinho, André Frateschi, alem da banda Ego Kill Talent. O evento também contou com performances ao público de renomados atletas do Skate e BMX. Toda a produção contou ainda com a cobertura do Canal Off que anunciará em breve a transmissão de um programa especial sobre o evento.

Banco BV

Instituto Bob Burnquist (IBB)

Criado em abril deste ano, em meio à pandemia de Covid-19, o IBB tem buscado atuar em todo o país com ações, projetos e eventos que promovam o esporte, a saúde e a inclusão social. O IBB conta com a parceria do banco BV e do Instituto Votorantim para o desenvolvimento das ações e projetos apoiados, fornecendo consultoria e acompanhamento para a destinação de recursos. Desde o início da pandemia, o Instituto Bob Burnquist (IBB) já realizou uma série de ações, como a doação de cestas básicas virtuais para 725 famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada família recebeu R$ 300, divididos nos meses de abril, maio e junho, através de cartões de alimentação, doados em parceria com o Banco BV. O IBB também tem atuado em projetos em parceria com outras entidades nas cidades paulistas de Ribeirão Preto, Poá, Santos, além do Rio de Janeiro, onde fica a sede do instituto, Brasília, Palmas (Tocantins). O IBB participa ainda da campanha #vencendojuntos, de solidariedade durante a pandemia, junto com diversas outras instituições sociais capitaneadas por personalidades do esporte.