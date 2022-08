Inscrições abertas para o 25° Acelera Startup – Etapa Vale do Paraíba

Evento criado para aproximar investidores de startups e projetos inovadores acontece nos dias 25 e 26 de agosto e nesta edição estará integrado ao Pqtec Innovation Week, em São José dos Campos

Considerado o maior evento de conexão de empreendedores inovadores e investidores da América Latina, com mais de R$ 50 milhões em investimento e 75 startups premiadas, o concurso Acelera Startup FIESP CIESP chega à sua 25ª edição em 2022. Criado em 2011, com o objetivo de aproximar investidores de empreendedores inovadores, o Concurso este ano se integra a um dos mais importantes eventos do Vale do Paraíba, o Pqtec Innovation Week. A etapa acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto, em São José dos Campos.

25ª Edição do Acelera Startup

“A região do Vale do Paraíba foi escolhida para realizarmos a 25ª Edição do Acelera Startup – maior evento de investimento anjo da América Latina, por ser um hub de pequenas, médias, grandes indústrias, universidades e empreendedores. Queremos conectá-los com as melhores soluções estratégicas de diversos setores, com destaque para os setores aeroespacial, Indústria 4.0 e Smart Cities. É mais uma oportunidade do Concurso Acelera Startup FIESP CIESP apoiar e fomentar os negócios e o ecossistema da região”, comentou Sylvio Gomide, diretor Titular do Departamento da Micro, Pequena, Média Indústria e Acelera Fiesp.

CIESP São José dos Campos

O concurso Acelera Startup 2022 tem a realização em conjunto com o CIESP São José dos Campos. “Estamos preparando um evento completo para empreendedores, startups, investidores e público em geral. Teremos muito conteúdo de qualidade, networking e apoio à inovação do setor industrial do Vale do Paraíba”, explica a diretora regional do CIESP São José dos Campos, Alexandra Gioso.



Pqtec Innovation Week

As startups interessadas podem se inscrever no programa pelo site do evento Pqtec Inovation Week e também pelo site da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Serão nomeados projetos em diversos estágios, com soluções inovadoras para: Indústria 4.0, Smart Cities e outros segmentos (categoria geral).





Os empreendedores selecionados têm a oportunidade de participar de palestras, mentorias e avalições durante dois dias e os melhores projetos/empresas são apresentados à banca de investidores, no modelo “elevator pitch”. Os mentores, avaliadores e investidores estão sendo escolhidos de acordo com a necessidade dos projetos inscritos. Participam especialistas de diversos temas (modelagem de negócios, pitch, fundraising, marketing, vendas, jurídico, UX, tecnologia, internacionalização, gestão, entre outros), além de investidores anjo, fundos de investimento, representantes de corporações e instituições de apoio e fomento. Um dos objetivos é aumentar a qualidade e o montante de investimentos (anjo/seed, venture capital) no país, e assim, promover a inovação, a produtividade e a competitividade de empresas brasileiras.





As inscrições são gratuitas e acontecem pelo site. Endereço: Parque Tecnológico de São José dos Campos – SP – Estrada Dr Altino Bondensan, 500 – Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP

Inscreva-se!

Dúvidas? Envie um e-mail para: acelerafiesp@fiesp.com.br