INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 1º PRÊMIO ADRIANA ADAM DE DESIGN

Concurso tem como objetivo valorizar o design nacional e conta com premiação de até US$ 5 mil dólares, além de viagens a Milão aos três primeiros colocados. Interessados podem se inscrever gratuitamente de 1º de maio até 31 de outubro de 2021

Estão abertas as inscrições para o 1º Prêmio Adriana Adam de Design, nascido sob a inspiração do arquiteto e designer italiano Gaetano Pesce, um dos maiores nomes da cena internacional ainda em atuação. A premiação, que tem como objetivo primordial revelar novos talentos do design brasileiro, visa trabalhar, igualmente, pela inserção dos jovens profissionais nos mercados nacional e internacional. Tal como o fez Adriana Adam, a designer homenageada, durante toda sua trajetória, que teve início ainda nos anos 1970 e se prolongou até os últimos dias de sua vida, em 2014.

Para participar do concurso basta ser universitário ou estudante de curso de extensão reconhecido de design ou de arquitetura, ou, profissional graduado, com até cinco anos de formado. As inscrições são gratuitas e acontecem de 1º de maio a 31 de outubro de 2021 pelo site premioadrianaadamdedesign.com.br . Além dos documentos solicitados no formulário de inscrição, os candidatos podem apresentar quantos projetos desejarem, dentro das categorias mobiliário, luminária, objeto utilitário e/ou decorativo.





1º Prêmio Adriana Adam de Design

Cada um dos três finalistas do 1º Prêmio Adriana Adam de Design será contemplado com a execução de um protótipo de seu projeto para exibição promocional em mostras dentro e fora do país; valores em dinheiro, a depender de sua colocação, sendo: 1º colocado – US$ 5.000 (cinco mil dólares), 2º colocado – US$ 2.500 (dois mil e quinhentos dólares) e 3º colocado – US$ 1.500 (mil e quinhentos dólares) e, ainda, uma viagem a Milão, Itália, para acompanhar a exposição coletiva das propostas vencedoras prevista para acontecer durante a 61ª edição do Salone del Mobile, em 2022, em formato e data a confirmar.

“O prêmio é uma homenagem de Gaetano à Adriana. A intenção é a de perpetuar junto às novas gerações o trabalho de uma das principais promotoras e incentivadoras do design nacional, seja conceituando coleções, descobrindo novos talentos no cenário nacional, ou, ainda promovendo o intercâmbio de designers do Brasil e do exterior”, explica Marcelo Lima, arquiteto e crítico de design, que também é curador da premiação.

Afinadas com os objetivos e ideais do concurso, três empresas nacionais foram selecionadas como as grandes parceiras desta primeira edição: by Kamy, Itens Collections e Odara. Ficará a cargo dessas marcas, sob orientação do curador Marcelo Lima, a supervisão técnica da viabilidade das propostas, bem como a execução dos respectivos protótipos.

A avaliação final dos projetos será conduzida por um corpo de jurados formado por especialistas do Brasil e do exterior e terá a originalidade de linguagem, a inovação técnica e o uso de novos materiais como critérios decisivos. A presidência de honra do júri ficará a critério de Gaetano Pesce.

A lista dos cem projetos finalistas será revelada em novembro de 2021 e a ordem de classificação final, em abril de 2022, junto dos protótipos produzidos. “Estamos em busca de criadores dispostos a imaginar soluções verdadeiramente inovadoras para os objetos que povoam o nosso cotidiano: de móveis a luminárias, de tapetes a acessórios. Indivíduos aptos a compreender toda a complexidade das questões contemporâneas e, ainda assim, capazes de surpreender”, resume Gaetano Pesce.

Para completar o time de profissionais envolvidos na realização desta primeira edição, além das empresas parceiras, está a jornalista Camila Lima. Com passagens por grandes veículos da imprensa nacional e hoje radicada em Barcelona, na Espanha, é ela a responsável pela comunicação e coordenação internacional do prêmio.

Site: premioadrianaadamdedesign.com.br

Instagram: @premioadrianaadamdedesign