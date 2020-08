INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 1o INOVATHON DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Maratona de Inovação online é gratuita e tem suas inscrições abertas até o dia 01 de setembro.

Os números da violência contra a mulher no Brasil divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos teve um aumento médio de 14,1% nos primeiros quatro meses de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado. O total de registros foi de 32,9 mil entre janeiro e abril de 2019 contra 37,5 mil no mesmo período deste ano. O destaque ficou para o mês de abril, que apresentou um aumento de 37,6% no comparativo entre os dois anos.

Os casos de feminicídio no país cresceram 22,2%, entre março e abril deste ano, em 12 estados, comparativamente ao ano passado. E neste momento de pandemia estamos crescerem ainda mais.

Pensando buscar novas soluções para combater a violência de contra a mulher, é que a Hub e Tech em parceria com a InovAction, promove nos dias 4, 5 e 6 de setembro, o 1o INOVATHON de Combate a Violência Doméstica.

Serão 40 horas de muito trabalho, com o objetivo de promover e incentivar a criação de soluções criativas no combate à violência contra a mulher, através do empreendedorismo e da colaboração.

É uma maratona totalmente on-line, com o objetivo de criar soluções que busquem:

– Ações de prevenção: evitar e prevenir a agressão, ações educativas e de comunicação, etc;

– Ações de combate: alertar as autoridades, conscientizar a vítima e combater a agressão;

– Ações de apoio à vítima: proteger, empoderar, apoiar, capacitar e profissionalizar as vítimas;

Por causa da pandemia da Covid-19, a maratona será online e todos os participantes estarão conectados por plataformas de comunicação, permitindo o uso de celulares, tablets, notebooks e computadores, que precisam ter acesso à internet por conta da interação entre as equipes.

Campanhas criativas e inovadoras de comunicação também são esperadas neste Inovathon

A competição

Os grupos serão compostos por três a cinco pessoas. Sendo obrigatória a participação de 40% de mulheres por grupo, ou seja duas mulheres em um grupo de cinco.

Os vencedores receberão mentoria totalmente gratuita, por profissionais voluntários, e oportunidade de levar os projetos para entidades sem fins lucrativos com apoio para implantação real.

Tudo será transmitido ao vivo através de um canal do Youtube, posteriormente divulgado.

De acordo com Samanta Lopes, fundadora da Hub e Tec, “precisamos de desenvolvedorxs, Gamers, designers, UX/UI, advogadxs, profissionais da educação, saúde, comunicação, entre outras que tenham ideias para solucionar a violência contra vulneráveis dentro de seus lares. Da mesma maneira, esperamos que empreendedores com soluções que auxiliem as vítimas a sair da dependência financeira também participem”.

Informações e inscrições:

As inscrições são individuais. Caso o participante tenha sua equipe, deve informar os nomes na ficha de inscrição. Cada participante deve preencher uma reserva de vaga.

As inscrições serão encerradas no dia 01 de setembro de 2020.

Inscrições pelo link:

https://www.sympla.com.br/i-inovathon-contra-a-violencia-domestica__906785

Maiores Informações:

Facebook: INOVATHON de Combate a Violência

Realização: InovAction e Hub e Tech.

Apoio: APECC, DKS, Fatec Osasco, Kiwi Orgânicos, OISCA Brasil, OMMBe, Uber, Vereadora Soninha Francine, AbInova;

Sobre os organizadores

Hub e Tec

A Hub e Tech Produções desenvolve soluções educacionais de impacto social promovendo autonomia para negócios e pessoas empreendedoras.

A educação e a tecnologia são ferramentas democráticas e conectoras, cujo propósito é fazer a integração ser fácil e simples para todes.

Conectar grupos minorizados as empresas e especialistas, fomenta um ciclo virtuoso onde todos os participantes podem crescer e ganhar juntes.

InovAction by OISCA Brasil

A InovAction é uma iniciativa da OISCA Brasil e da ABInova, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável através da inovação e do empreendedorismo.

1o INOVATHON DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Atuando no Brasil há cerca de 30 anos, auxilia inúmeras iniciativas, empresas, startups, coletivos e governos a buscarem soluções criativas e implementar culturas de inovação e empreendedorismo.