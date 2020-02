Inovação e sustentabilidade: Bayer São José dos Campos investe em projetos no ambiente corporativo

O investimento em estratégias economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis dentro do setor econômico reflete, cada vez mais, o desenvolvimento de empresas e indústrias, impactando positivamente os colaboradores, clientes e a sociedade.

“Para a Bayer, sustentabilidade significa a capacidade de viabilizar o futuro. Por isso, a empresa investe tanto em ações com a comunidade onde está inserida quanto em medidas internas que contribuem para a preservação do meio ambiente, bem-estar dos colaboradores, inovação tecnológica e economia de recursos”, ressalta a Gerente Geral da Planta da Bayer em São José dos Campos, Sílvia Malaman.

Entre os projetos internos aplicados pela Bayer São José dos Campos estão a automação de aparelhos de ar-condicionado e a troca de luminárias convencionais de rua por luminárias de LED.

Marcos Peverati, Engenheiro de Confiabilidade Elétrica/Instrumentação da Bayer São José dos Campos conta que, antes da implementação do projeto, os aparelhos de ar-condicionado ficavam ligados por 24 horas durante os sete dias da semana. Com a automação, foram instalados temporizadores que limitam o funcionamento em cinco dias na semana, das 6 às 20 horas. “Seis aparelhos já foram automatizados, evitando que fiquem ligados desnecessariamente no período em que não há presença de pessoas nos recintos. Com isso, além da sustentabilidade, estimamos uma economia de R$ 45.000/ano”, afirma.

Sobre as luminárias de rua, Peverati explica que 330 delas – 83% do total das luminárias de rua da Bayer São José dos Campos – foram trocadas por LED. “As luminárias de LED consomem 48% menos energia elétrica do que as convencionais, tendo a mesma eficiência. Com isso, além do desenvolvimento sustentável, também estimamos economizar R$ 32.000/ano”, destaca.

Futuros projetos

Além desses projetos, a Bayer São José dos Campos está desenvolvendo outras ações internas que visam à sustentabilidade, adequação a novas tecnologias, bem-estar no ambiente corporativo e economia de recursos, como o estudo de diagnóstico energético; a substituição dos atuais medidores de custodia; a elaboração dos padrões de eficiência energética para projetos e oportunidades de melhorias; o estudo de viabilidade da implementação de geração de energia elétrica solar no site; o estudo para a desenergização do transformador da subestação principal, entre outras.

A Bayer e a Sustentabilidade

Contribuir para o desenvolvimento sustentável é um dos pilares da Bayer. Cada vez mais, a companhia concentra suas atividades na proteção da biodiversidade e na criação de soluções para os desafios apresentados pelas mudanças climáticas. Para isso, tem um envolvimento ativo em fóruns, como o Pacto Global das Nações Unidas, a iniciativa Responsible Care ™ e o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). Além disso, a companhia estabeleceu metas a serem alcançadas até 2030, como a redução das emissões de gases de efeito de estufa e a contribuição significativa para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências em Ciências da Vida nas áreas de agricultura e cuidados com a saúde humana e animal. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar as pessoas e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a companhia objetiva criar valor por meio da inovação. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e com suas responsabilidades sociais e éticas como uma empresa cidadã. Para mais informações, acesse www.bayer.com.br.