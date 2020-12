Início do verão: Altas temperaturas podem elevar o consumo de energia elétrica

O verão inicia na próxima segunda-feira (21) eas altas temperaturas características do período podem elevar o consumo de energia elétrica nas residências e comércios. Por isso, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, alerta que o hábito de consumo de energia deve ser melhor observado pelos consumidores nesta época do ano, adotando medidas racionais para o uso dos equipamentos elétricos.

Com o calor, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores começam a ser mais utilizados. Geladeiras e freezers também são mais exigidos. E, com as crianças de férias e mais tempo em casa, pode aumentar ainda o consumo de energia com televisão e jogos eletrônicos.

“No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por exemplo, são aparelhos mais exigidos para conseguirem rejeitar o calor e atingir a temperatura interna programada. Além disso, as altas temperaturas provocam hábitos diferentes, já que para escapar do desconforto térmico as pessoas ligam por mais tempo ventiladores, bebem mais água gelada e lavam mais roupas, comportamentos que refletem diretamente no aumento do consumo de energia elétrica”, explica o gestor de Excelência ao Cliente da EDP, Vilmar Teixeira de Abreu.

E em 2020, mais um fator tem influenciado no aumento da conta de algumas famílias: a pandemia. A crise do Coronavírus levou muitas pessoas a passarem mais tempo em casa e o uso de aparelhos eletrodomésticos tem sido maior, uma vez que as crianças estão assistindo mais televisão, usando videogames e computadores, além de muitas pessoas estarem trabalhando de forma remota. Logo, alterou-se toda a logística de uso dos equipamentos e o consumo de energia é maior.

“Orientamos o cliente sobre a importância de sempre avaliar e entender sua conta de luz. Na fatura, no campo de “Histórico de Faturamento”, é possível comparar o consumo mensal dos últimos 12 meses, e refletir sobre o seu comportamento e da sua família naquele período”, destaca o gestor da EDP.

Confira dicas para o uso eficiente da energia

– O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado pode ser necessário, mas em dias com temperaturas amenas prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;

– Ventiladores e janelas abertas são a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média consomem muito menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

– Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro elétrico deve estar na posição “verão”, que diminui até 30% o consumo do equipamento;

– Desligue da tomada os aparelhos de uso esporádico. Sempre que deixar o ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem as janelas e as cortinas;

– A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Pense no alimento que vai pegar antes de abrir a porta, diminuindo o tempo de abertura e, consequentemente, da troca de calor;

– A geladeira e freezer devem ficar longe de locais quentes, que peguem sol ou próximo do fogão. Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos quentes. Faça sempre o desgelo;

– Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

– Desligar o monitor do computador e programar a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

– Substituir lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais;

– Juntar o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada menos consumo de energia.

Para saber dicas sobre o uso eficiente da energia acesse: https://www.edp.com.br/seliganoconsumo