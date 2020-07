Iniciando sua 20ª temporada na Stock Car, Hot Car pontua com estreante

Tuca Antoniazi vai se aclimatando à principal categoria do automobilismo brasileiro, melhora ritmo de prova e pontua em ambas em Goiânia; Amadeu Rodrigues destaca evolução do piloto

Mesmo sem o carinho do público no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e com rígidos controles de higiene e distanciamento social em virtude da pandemia do coronavírus, a Stock Car voltou à ativa neste domingo (26) estreando sua nova geração de carros e conceito multimarcas. E as boas-vindas à Toyota vieram em grande estilo: vitórias de Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, ambos com o Corolla.

Apesar da pole e das vitórias do modelo da marca japonesa, o equilíbrio com o Chevrolet Cruze foi visível e tanto a qualidade das corridas como a quantidade de disputas aumentaram significativamente.

Tuca Antoniazi

A primeira etapa foi cumprida, e para o gaúcho Tuca Antoniazi, da equipe Hot Car Competições, a primeira missão teve seu objetivo atingido. “A expectativa era somar alguns pontos, mas principalmente chegar com o carro inteiro. É um começo de jornada, então coloquei para mim mesmo alguns pequenos passos a irem sendo cumpridos. Em Goiânia, estes objetivos foram atingidos e agora é começar a buscar um pouco mais”, destacou Antoniazi, de 48 anos, que completou as corridas em 18º e 17º, somando seus primeiros sete pontos em 2020.

Para Amadeu Rodrigues, chefe da equipe que iniciou neste domingo (26) em Goiânia a sua 20ª temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro, o Chevrolet Cruze número 54 se comportou de maneira impecável. O único susto foi no início da segunda corrida, quando Antoniazi rodou ao desviar de Galid Osman, que voltava para a pista após escapar na curva 3.

Stock Car

“Pela inexperiência do Tuca na Stock Car, o ritmo dele nas corridas foi muito bom. A evolução dele é visível em relação às duas provas que ele fez ano passado e estamos satisfeitos também com a qualidade do nosso carro, que não apresentou nenhum tipo de problema durante todo o final de semana”, apontou Amadeu. “Estamos satisfeitos com a parte técnica e o mais importante é voltar para a oficina para evoluir e desenvolver o carro, e não para consertá-lo”, concluiu.

A próxima etapa definida da temporada 2020 da Stock Car é a Corrida do Milhão em São Paulo, no autódromo de Interlagos, a princípio agendada para o dia 23 de agosto.

Tuca Antoniazi somou sete pontos na etapa inaugural de Goiânia -F oto: Vanderley Soares/Hot Car Competições

Hot Car Competições



www.hotcarcompeticoes.com.br

Instagram: @hotcarcompeticoes