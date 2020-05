Ingram Micro Brasil é a nova distribuidora dos jogos da Warner Bros. Games no Brasil

A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global de TI, anuncia a distribuição local dos jogos da Warner Bros. Games (WB Games), divisão da Warner Bros. Entertainment que publica, desenvolve, licencia e distribui jogos próprios e de empresas terceiras para consoles, PCs e mobile. O portfólio completo de produtos já está disponível aos parceiros da distribuidora.

Warner Bros. Games

“Com o novo acordo de distribuição, a Ingram Micro reforça sua presença nos canais gaming e em revendas especializadas, oferecendo um catálogo ainda mais amplo e com jogos de extrema relevância, como os das séries Star Wars, FIFA, Lego, Resident Evil, Just Dance, Need for Speed, entre outros“, disse Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e ITAD da Ingram Micro Brasil. Além dos produtos da própria WB Games, a Ingram Micro também irá distribuir os jogos de outras marcas cuja fabricação e comercialização no mercado brasileiro são feitas pela Warner Bros. Games, como Capcom e Electronic Arts.

Levantamento da PwC revela que o mercado brasileiro de games deve crescer 5,3% até 2022, quando o faturamento do setor no mercado nacional chegará a US﹩1,7 bilhão. Com esse potencial em mente, a Ingram Micro Brasil criou a área Gaming em 2018 e, desde então, vem ampliando seu portfólio e se destacando neste universo com um catálogo que contempla, cada vez mais, as grandes marcas do setor. “Hoje, a Ingram Micro é distribuidora de empresas como Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Solution2go, Logitech G, e teremos muitas novidades para esse segmento”, afirma Rodrigues.

Ingram Micro Brasil

“A Ingram Micro é um dos maiores distribuidores globais, com presença em mais de 160 países e, no Brasil, já atua fortemente na distribuição de consoles e periféricos gamers. Esperamos aproveitar toda essa experiência para expandir nossa capilaridade, não apenas em canais que já trabalham com games, mas também em lojas de informática, onde a distribuidora é líder“, disse Cleyton Oliveira, diretor Comercial de Marketing e Vendas da WB Games.

O novo acordo segue a estratégia da Ingram Micro Brasil de buscar as principais novidades em tecnologia para atender as necessidades de todos os ramos de negócios e de seus parceiros. “Tudo o que uma revenda gaming precisa ou procura, ela encontra no portfólio na Ingram Micro. Nosso catálogo é um dos mais amplos do mercado. Oferecemos os mais variados produtos e soluções de tecnologia, desde hardware, software, produtos de telefonia até suprimentos e acessórios, entre muitos outros”, conclui Rodrigues.

Ingram Micro Inc.

Sobre a Ingram Micro Inc. – A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e vendedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior paulista, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site https://www.ingrammicro.com.br ou ligue para (11) 2078.4300.

Imagem de Pexels por Pixabay