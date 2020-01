Ingram Micro Brasil amplia parceria com Red Hat e passa a gerenciar o Programa CCSP – Certified Cloud & Service Provider

A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global de TI, passa a distribuir as soluções da Red Hat, líder em soluções open source, em forma de serviço. O portfólio de produtos Red Hat será o mesmo que a Ingram Micro já distribui no país, mas agora disponível também pelo Programa Certified Cloud & Service Provider, destinado a provedores e integradores de serviços de infraestrutura de TI que buscam soluções de software sem investimentos iniciais e com pagamento por consumo.

Programa Certified Cloud & Service Provider

A nova modalidade flexibiliza a adoção de novas tecnologias e está alinhada com as regras de conformidade de uso de software para prestar serviços. “As revendas ganham agilidade para adquirir novidades em soluções, condições de consumo e renda. Para o cliente final, a ausência de investimentos e compromissos financeiros e a aderência ao mercado e ao modelo de negócio em nuvem são alguns benefícios”, afirma Flávio Moraes Junior, diretor de Cloud e Soluções Digitais da Ingram Micro Brasil. Para o diretor, o setor de cloud tem impulsionado o consumo por demanda e os fabricantes, assim como os distribuidores e canais, estão se adaptando às novas condições. Só o segmento de cloud pública no Brasil pode chegar a US$ 2,6 bilhões em 2019, crescendo 35% anualmente até atingir US$ 6,5 bilhões em 2022, segundo a IDC.

A Ingram Micro Brasil já distribui soluções como o Openshift, OpenStack, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for SAP. “Temos o portfólio mais preparado para o mercado de cloud atualmente. São mais de 90 marcas sob a nossa gestão, o que torna a Ingram Micro um grande parceiro de tecnologia”, acrescenta Flávio.

Red Hat

“Para a Red Hat, ter um parceiro como a Ingram Micro representa mais uma oportunidade de expandir o Programa CCSP (Certified Cloud & Service Providers) no Brasil, facilitando o acesso às nossas tecnologias por provedores de serviços gerenciados em todas as regiões“, afirma Eduardo Shimizu, gerente de Alianças Latam da Red Hat. “A Red Hat tem estado na vanguarda das iniciativas de Hybrid Cloud e Multi-Cloud e, neste sentido, é fundamental possuir um ecossistema de parceiros que ofereça aos clientes serviços de valor agregado que os ajudem em sua jornada na transformação digital, acelerando seu crescimento“, completa.

Ingram Micro Inc.

Ingram Micro Inc. – A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e vendedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior paulista, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site www.ingrammicro.com.br ou ligue para (11) 2078.4300.