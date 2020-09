Indicados ao Emmy 2020, The Handmaid’s Tale e Schitt’s Creek, estão em alta na plataforma Watch Brasil no mês de setembro

Setembro chegou e dois dos grandes indicados ao Emmy estão em alta na plataforma Watch Brasil, startup brasileira de vídeo sob demanda que contém grandes séries e filmes que totalizam mais de 4.000 horas de conteúdo. Trata-se das aclamadas séries The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia) e Schitt’s Creek, ambas indicadas em diversas categorias ao Emmy 2020. As duas séries são ótimas opções para um final de semana de maratona.

The Handmaind’s Tale

The Handmaind’s Tale foi indicada ao Emmy 2020 em três categorias Melhor Série Dramática, Melhor ator coadjuvante em série dramática com Bradley Whitford, e melhor atriz coadjuvante em série dramática com Samira Wiley. The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia – é uma série de televisão americana criada por Bruce Miller, baseado no romance homônimo de 1985 da escritora canadense Margaret Atwood.

Schitt’s Creek

A comédia Schitt’s Creek conta a história do magnata das locadoras de vídeo Johnny Rose e sua família que entram em falência e são forçados a deixar suas vidas mimadas para se reagrupar e reconstruir seu império de dentro dos limites da cidade rural de seu único ativo restante – Schitt’s Creek. A série concorre em 2020 ao Emmy nas categorias Melhor série cômica, Melhor Ator em Série Cômica, com Eugene Levy, Melhor ator coadjuvante em série cômica, com Daniel Levy, Melhor atriz coadjuvante em série cômica, com a Annie Murphy, Melhor roteiro em série cômica e Melhor direção em série cômica.

Watch Brasil

Lançada em outubro de 2018 e sediada em Curitiba, a Watch Brasil é uma plataforma de vídeo sob demanda, que oferece aos provedores de serviços de Internet a possibilidade de fornecer assinatura de séries e filmes dos maiores e melhores estúdios, incluindo os de Hollywood, além de aluguel por 48 de filmes recém lançados na plataforma. A versão 2.0, lançada em 2020, é um marketplace de conteúdo agregado com aplicativos diferentes. A startup oferece mais de 4.500 horas de conteúdo da Sony Pictures, Paramount +, MTV, Comedy Central, Noggin, Universal e Warner, entre outros. Acesse: https://watchbr.com.br/