A tecnologia é geralmente definida como a aplicação prática do conhecimento científico no campo comercial e industrial. Você já tentou imaginar como o mundo dos negócios funcionaria sem tecnologia? Todos concordam que a tecnologia é realmente essencial para todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes. Hamilton Dias de Souza explica As empresas dependem da tecnologia de várias maneiras, desde pesquisa, desenvolvimento, produção e até entrega. As pequenas empresas usam computadores para seus sistemas de ponto de vendas e sistemas de gerenciamento de informações que contêm informações sobre o funcionário, os clientes e suas contas. Portanto, tecnologia e negócios não podem ser separados, pois os negócios precisam de tecnologia para prosperar.

A tecnologia trouxe várias vantagens para o mundo dos negócios. Aumentou as velocidades nas quais transacionamos nossas operações comerciais, pois com o trabalho manual em tecnologia é consideravelmente reduzido. Com a ajuda da Internet, as interações por email substituíram muito o uso de telefonemas, memorandos e faxes. Em empresas de grande porte, os fluxos de trabalho e os sistemas de tarefas automatizadas são usados ​​para otimizar as operações da linha, adicionando velocidade às interações e, portanto, aumentando a produtividade.

Com telefones como BlackBerry e smartphones que permitem conectar e monitorar a rede de negócios, não é mais necessário que você esteja no escritório o tempo todo. Hamilton Dias de Souza escreve Esta rede ajuda a responder rapidamente a questões que precisam de atenção, mas que estão fora do escritório.

A tecnologia permitiu que pessoas em diferentes localizações geográficas em todo o mundo praticamente se encontrassem, se comunicassem e também fechassem acordos usando chamadas em conferência, videoconferência e Skype, tudo com a ajuda da Internet. Dessa forma, o mundo é reduzido a uma vila global, aumentando a variedade de pontos de vista de negócios, talentos e capacidades. Isso também significa que os custos de transporte são seriamente reduzidos. A Internet também deu às empresas a oportunidade de usufruir de uma quantidade maior de clientes, pois tudo o que precisamos é de um clique no site da empresa para comprar um item.

Com a tecnologia, as informações são armazenadas com facilidade, eliminando o volume da papelada. A recuperação dessas informações é mais fácil do que se armazenada em papelada. Também reduz a vulnerabilidade de informações confidenciais pelo uso de senhas de segurança. Em segurança, foram feitos mais avanços usando a tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), na qual microchips que armazenam informações são anexados a um produto. Essa tecnologia permite que as empresas rastreiem esses produtos. Outras empresas também inserem esses chips nos seres humanos para aumentar a segurança, pela qual os leitores de controle de acesso os detectam, permitindo uma entrada na porta.

Como tudo no mundo, a tecnologia não é perfeita. Preocupações de segurança foram levantadas desde que hackers e outras atividades maliciosas são trazidas à vida pela tecnologia. Hamilton Dias de Souza diz que surgem problemas de privacidade para aqueles cujos corpos têm inserções de microchips. Em suma, as vantagens que a tecnologia trouxe para o mundo dos negócios superam as negativas, permitindo-nos chegar à conclusão de que a tecnologia é realmente importante para o mundo dos negócios.