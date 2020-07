Império Endurance Brasil tem sua primeira etapa confirmada em Interlagos

Prova de Quatro Horas acontecerá no dia 01 de agosto com rígido protocolo de segurança e sem público

O Império Endurance Brasil voltará a pista no próximo dia 01 de agosto, com a primeira etapa no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. A categoria seguirá um rígido protocolo de segurança, realizando a prova de Quatro Horas sem a presença do público e com portões fechados.

A confirmação aconteceu após a liberação do Governador João Dória anunciar a reabertura do automobilismo, estado de São Paulo, em coletiva na última sexta-feira (17). A categoria já tinha a data em seu calendário original, que teve três etapas adiadas no primeiro semestre, em função da pandemia.

Henrique Assunção, presidente da APE – Associação de Pilotos de Endurance

“Nosso desejo sempre foi iniciar o campeonato com a máxima segurança, preservando pilotos, equipes e profissionais envolvidos no evento. Por isso, todo o trabalho será realizado com o mais alto padrão de segurança”, explicou Henrique Assunção, presidente da APE – Associação de Pilotos de Endurance.

A prova Quatro Horas de Interlagos terá transmissão ao vivo do Sportv, com a largada às 11h30.

Império Endurance Brasil

O IMPÉRIO ENDURANCE BRASIL É PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE ENDURANCE E HOMOLOGADO PELA CBA – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO E CONTA PATROCÍNIO DA CERVEJARIA IMPÉRIO, STUTTGART, PIRELLI E EUROBIKE E APOIO CORSA E VIGOR SAÚDE.