Iluminare inaugura estúdio de iluminação na Vila Ema

Um tour pelo mundo da iluminação em um espaço exclusivo para atendimento de profissionais da arquitetura, design e clientes finais.

Essa é a novidade que a Iluminare preparou para o mercado regional em 2020. O novo showroom está sendo lançado neste mês e conta com 250 m² com as mais novas coleções e tendências da iluminação mundial.

A arquiteta e lighting designer, Karyna Brandão, proprietária da empresa, explica que a iluminação ganha um papel cada vez maior na arquitetura por sua capacidade de valorizar e dar alma aos ambientes. “Por isso, trazemos para este novo showroom o atendimento exclusivo em formato de estúdio de iluminação”, diz Karyna. “Um espaço onde projetos são criados e materializados, já que também contamos com a venda dos produtos”.

A nova Iluminare está localizada no edifício Boulevard Vila Ema, no mesmo bairro onde a empresa funciona há 17 anos. Um dos diferenciais é a facilidade do estacionamento, que favorece a permanência e a segurança dos clientes.

Karyna Brandão também destaca outras novidades em produtos e o lançamento da linha Black da Newline. “São luminárias especiais que trazemos com exclusividade à região, além de continuarmos com as marcas já renomadas e também exclusivas como: Aver Metais, Iluminar, Ana Neute, Starlux e Cris Bertolucci”, Ana Neute, Starlux e Cris Bertolucci”, conta a arquiteta.