II ENCONTRO DE FOTOGRAFIA AGITA AS REDES DIGITAIS COM PALESTRASE OFICINAS GRATUITAS SOBRE FOTOGRAFIA E MERCADO DE TRABALHO

Entre os dias 01 e 14 de março São José dos Campos receberá o “II Encontro de Fotografia”, o projeto visa fortalecer o debate e ampliar o conhecimento sobre fotografia e mercado. Com produção das fotógrafas Marcielle Monize e Melissa Rahal, o evento será realizado em plataforma virtual e irá promover oficinas e palestras gratuitas. As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico www.encontrodefotografia.ctcin.bio/ – toda programação terá acessibilidade em libras. O projeto conta com financiamento da Lei Aldir Blanc e parceria do Foto Clube Câmera e Luz.

Com a temática Abismos Remotos, o projeto irá navegar sobre as formas e tendências da fotografia nas suas variáveis relações e possibilidades a partir das multiplataformas mediadas por celulares e computadores. A edição de 2021 visa discutir a história da fotografia e suas possibilidades de forma remota dentro do campo artístico e as tendências do mercado fotográfico.

“II Encontro de Fotografia”

Programação virtual: Seguindo as normas da OMS – Organização Mundial da Saúde a programação irá promover oficinas e palestras nas plataformas virtuais por meio de videoconferências realizadas ao vivo. Toda programação contará com intérprete de libras em todas atividades. Para participar basta fazer sua inscrição no endereço eletrônico www.encontrodefotografia.ctcin.bio/ – confira o box de programação:

OFICINAS

Dia 06/03 e 07/03 às 9hs – “A fotografia na palma da mão”

Com o fotógrafo Walter Magalhães – Irá estimular o olhar criativo da fotografia com o uso do celular, a partir de alguns conceitos básicos e noções sobre enquadramento e composição fotográfica, além de dicas de aplicativos.

Dia 13/03 e 14/03 às 9hs – “Foto-colagem experimental”

Com o design gráfico e diretor de fotografia André Yamamoto – A oficina vai apresentar a foto-colagem a partir do estudo de composição utilizando elementos caligráficos, fundos e pinturas, a partir da colagem digital e orgânica/manual.

Dia 04/03 às 19hs e 06/03 e 13/03 às 15hs – “Fotógrafos digitais, retrato por vídeo chamada’

Com a bacharel em fotografia Talita Rennó – A oficina visa ensinar a prática e o conceito por trás das fotografias por videochamada.

Dia 02/03 e 05/03 às 19hs – “Em torno da fotografia”

Com Alexandre Sequeira, artista visual, Doutor em Arte pela UFMG – O workshop tem como objetivo analisar propostas artísticas de caráter relacional que, hoje em dia, fazem uso da fotografia como ferramenta para a construção de diagramas de alteridade.

PALESTRAS

Dia 01/03 às 19hs – “Mulheres na fotografia”

Com Melissa Rahal, fotógrafa e video maker – Irá debater a presença e produção feminina fotográfica ao longo da história e fotógrafas atuantes fora do eixo EUA-Europa, como: Imogen Cunningham, Susan Meiselas, Diana Markosian, Eve Arnold, Joana Choumali, Nair Benedicto, entre outras.

Dia 03/03 às 19hs – “Oportunidades e tendências para a fotografia em 2021”

Com Léo Saldanha, publisher da Fhox e responsável pela Escola de Negócios Fhox! – Irá abordar os desafios e oportunidades para quem vive da fotografia. Da impressão à captura da imagem. Além de refletir sobre as mudanças tecnológicas e o comportamento de consumo social.

Dia 10/03 às 19hs – “Fototaxia – em busca do elo perdido”

Experiência ministrada por Miguel Chikaoka – Bate-papo voltado à experimentação, pesquisa, reflexão e difusão do fazer fotográfico e seus desdobramentos pautados na abordagem das dimensões físicas e simbólicas da luz.

Arrecadação de Alimentos: Como forma de apoiar pessoas com vulnerabilidade social e econômica, o projeto irá arrecadar de forma voluntária um quilo de alimento não perecível que será direcionado à Sociedade São Vicente de Paula . O ponto de coleta será na loja Foto Santos – Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 1b, jd. Paulista – horário comercial.

II Encontro de Fotografia – Abismos Remotos

01 e 14 de março – site: www.encontrodefotografia.ctcin.bio