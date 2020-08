Ignispace regrava música do Queensrÿche em colaboração com a banda Coven do Japão

O vídeo de “Another Rainy Night” estreou na edição de Julho do “Roadie Crew – Online Festival”

No último dia 10 de Julho os headbangers do Brasil e do mundo puderam assistir a mais uma edição do “Roadie Crew – Online Festival”, o já tradicional festival online promovido pela revista Roadie Crew em parceria com a produtora Som do Darma. Entre as atrações dessa edição do evento, estiveram nomes de grande destaque da cena nacional e mundial do heavy metal como Sepultura, Mystifier e Wizards. Um dos momentos mais emocionantes dessa edição foi certamente a versão de “Another Rainy Night” do Queensrÿche apresentada pelo Ignispace em colaboração com a banda Coven do Japão.



Coven do Japão

Com gravações realizadas tanto no Brasil como no Japão, a versão de “Another Rainy Night” da Ignispace e Coven Japan envolveu sete músicos.

De acordo com a vocalista Larissa Zambon, desde que surgiu a ideia de um cover em colaboração com o Coven Japan, regravar Queensrÿche foi a primeira opção.

Queensrÿche

“O Queensrÿche é uma das principais influências da Ignispace e essa música, Another Rainy Night, tem um significado muito especial tanto para o nosso baixista, Rafael Romani, quanto para o nosso guitarrista, Rafael Benato. Ficamos muito felizes com o resultado final.”Para assistir o vídeo de “Another Rainy Night”, acesse: https://youtu.be/R_3CdsMe2U4



“The Inner Source

Entre outras novidades, “The Inner Source”, álbum de estreia da Ignispace lançado em 2019, continua recebendo calorosos elogios, tanto da imprensa como do público.

Gravado no Ignisound Studio em Rio das Pedras/SP, “The Inner Source” reúne 11 faixas e foi financiado com recursos do Programa de Ação Cultural (Proac) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, Fundo de Apoio à Cultura e Prefeitura Municipal de Piracicaba. Além de ter sido lançado para todas as plataformas digitais, o álbum também está disponível em CD Digipack e traz uma característica bastante particular: toda a prensagem física de mil cópias está sendo distribuída gratuitamente!



O Lyric Video da faixa “The Source” está disponível no canal oficial da banda no Youtube: https://youtu.be/apcF80ErB5U



Ignispace

Para receber a cópia gratuita do CD Digipack, basta fazer a solicitação através do site oficial do grupo: http://www.ignispace.com.br



