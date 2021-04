Idosos com 67 anos ou mais começam a ser vacinados nesta quarta

A Prefeitura de São José dos Campos inicia nesta quarta-feira (14) e continua até sexta (16) a imunização contra a covid-19 dos idosos com 67 anos ou mais. Eles vão receber a primeira dose da AstraZeneca/Fiocruz nas 4 unidades da Casa do Idoso, que vai atender das 8h às 17h. É esperado o comparecimento de 5.830 pessoas.

Excepcionalmente para o público dessa faixa etária que mora reside em São Francisco Xavier, na região norte, a vacinação será na UBS do distrito. Lá, a aplicação da vacina, que será a da Sinovac/Butantan, ocorrerá no mesmo horário.



2ª dose de 69 a 71 anos

Casas do Idoso

Paralelamente, nas Casas do Idoso também das 8h às 17h, as equipes vão aplicar a segunda dose da Coronavac nas pessoas de 69 a 71 anos. Das 8h às 12h, esse grupo pode tomar a vacina numa das 40 UBSs ou no Cefe (drive-thru).

Influenza – novo horário

Para reduzir o número de pessoas nas Unidades Básicas, o horário de vacinação contra a influenza (H1N1) foi alterado, passando a funcionar das 12 às 16h. A primeira etapa da campanha, que começou na segunda-feira (12) e vai até 10 de maio, atende crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde.

Idosos com 67 anos ou mais começam a tomar a primeira dose amanhã – Foto: Claudio Vieira/PMSJC