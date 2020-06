Idosa de 80 anos se cura da Covid-19 e é homenageada ao deixar Santa Casa

Dona Maria Cícera ficou 20 dias internada, passando 2 semanas na UTI

Dona Maria Cícera Prates, 80 anos, venceu a Covid-19 e deixou a Santa Casa de São José dos Campos, no último dia 29, após 20 dias de internação. O vídeo que registra o momento da saída pode ser baixado no link https://we.tl/t-WALPFRIpYK.

A idosa, moradora de Itaquaquecetuba, deu entrada no hospital em 10 de maio. No dia 14, com quadro agravado, foi encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e retornou para a unidade de internação no dia 28.

Santa Casa de São José dos Campos

Ao deixar o hospital, recebeu os aplausos e o carinho dos profissionais de saúde que acompanharam seu tratamento. A nora de Dona Maria, Marisa Quaresma dos Santos, 40, contou sobre o reencontro da sogra com a família. A recepção contou com bolo e balões, além de cartas escritas pelos bisnetos. “Ela ficou maravilhada ao sair vencedora da luta contra o coronavírus, disse que foi muito bem cuidada pelos médicos e enfermeiros e agradece a todos da Santa Casa de São José dos Campos por tudo o que fizeram por ela.”