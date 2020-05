Hurb abre mais de 60 vagas de emprego para trabalhar no Rio de Janeiro

– Um dos grandes players do setor de turismo, o Hurb (antigo Hotel Urbano), está recrutando profissionais de todo o país para as 63 vagas fixas de emprego abertas durante a pandemia de coronavírus. Entre as funções estão consultor de viagem, analista de contas a pagar, analista de contas a receber, assistente administrativo, analista de performance e analista de DevOps.

Ser ágil e comunicativo, além de inglês e/ou espanhol avançado podem ser um diferencial. As inscrições para seleção devem ser feitas no site da empresa, na página de carreiras, e só encerram quando os profissionais forem escolhidos. Os candidatos precisam cadastrar seus dados e realizar testes online. Todas as etapas do processo serão feitas virtualmente por conta das medidas de precaução para conter a covid-19. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Rio de Janeiro

Os contratados irão trabalhar na sede do Hurb, no Rio de Janeiro. Todos terão benefícios como vale refeição, vale transporte ou combustível, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros. Os interessados podem acompanhar informações sobre as vagas através do perfil oficial do Hurb no LinkedIn e pelo Instagram @mundohurb.

Atualmente, a agência online de viagens emprega mais de 600 pessoas na capital fluminense e, desde 2017, possui certificação do Great Place to Work.

Banco de Talentos

O Hurb também abriu seu banco de talentos com oportunidades para cargos nos setores de atendimento, tecnologia, produto e comercial. Os interessados devem preencher o cadastro no site e realizar os testes. A OTA segue analisando currículos para possíveis vagas.

O Hurb oferece diariamente mais de 400 mil opções de hotéis e pousadas espalhados por todo o mundo, sendo mais de 9 mil apenas no Brasil. Além disso, registra mais de 6 mil reservas ao dia, em 6.500 destinos mundo afora.

Sempre tendo por princípio oferecer a melhor experiência não apenas de compra online, mas de viagem, aos seus clientes, o Hurb nasceu em janeiro de 2011. Com a missão de inspirar e transformar vidas por meio de viagens, a agência online de viagens já gerou milhares de empregos diretos e indiretos, fomentou novos destinos e auxiliou no desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores. Durante os últimos anos, o Hurb vendeu milhões de diárias para viajantes de todo o Brasil. Nos próximos anos, planeja vender algumas dezenas de milhões de diárias para viajantes não apenas brasileiros.



