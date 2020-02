Humanidade e Tecnologia: A Aliança

A SITUAÇÃO … O GAP

A tecnologia está avançando na velocidade da luz. Mais rápido, Desembargador Mauro Pereira Martins explica que está se espalhando por todas as áreas de nossas vidas. Os equipamentos que antes eram obsoletos há dois anos agora estão obsoletos em seis meses. As ferramentas tecnológicas estão ficando menores e mais acessíveis para o mundo inteiro. Empresas e governos estão tentando encontrar seu equilíbrio econômico à medida que os consumidores compram mercadorias lateralmente, entre si pela Internet, evitando frequentemente as compras tradicionais dos consumidores ou o pagamento de impostos sobre vendas.

A humanidade também está se recuperando dos efeitos físicos da tecnologia. O desenvolvimento humano normal não acontece na velocidade da luz; é um processo programado e sequenciado que requer interação humana, aprendizado comportamental e experiências reais, se quisermos aprender todo o espectro da emoção e amadurecer em adultos saudáveis ​​e felizes. No passado, a maneira como vivíamos nossas vidas incorporava a interação humana. A tecnologia agora mudou a maneira como vivemos. Pressionado muito rapidamente, o desenvolvimento humano torna-se distorcido ou retardado, e a maturidade emocional dá errado.

Enquanto continuamos a desejar tecnologia nova e mais rápida, como seres físicos, também sentimos os efeitos físicos de conseguir o que queremos. Estamos nos tornando isolados e estreitos em foco, perpetuando uma existência estreita, superficial e isolada. Desembargador Mauro Pereira Martins escreve Os seres humanos não foram feitos para viver assim. O espírito humano precisa ser nutrido e reabastecido com trabalho, diversão, amizade e amor. No centro de nós, somos seres emocional e fisicamente interativos. Quando perdemos nossa capacidade e a oportunidade de conexão emocional, corremos o risco de nos tornar tão inanimados quanto a tecnologia que tanto desejamos.

Nossa cultura de mídia eletrônica bombardeia o mundo atual com reprodução e reprodutibilidade em massa que podem enganar o olho humano. A realidade pode ficar distorcida; o que é real e o que não é real? A palavra simulacro significa uma semelhança irreal ou superficial, uma cópia sem o original. Fotografias, TV, videogame, publicidade, efeitos especiais e computadores fazem parte de nossa mídia eletrônica, oferecendo imagens tão criadas ou alteradas de maneira realista que podem parecer reais, mesmo quando não são. Essa incapacidade de diferenciar o real do não real nos leva a questionar nossa realidade e começamos a desconfiar de nossas próprias percepções. Começamos a acreditar que nada é real. Isso leva a sentimentos de apatia, desesperança e, finalmente, anarquia. Se nada é real, então nada realmente importa. Tornamo-nos tão robóticos quanto nossas invenções tecnológicas, e igualmente frios e insensíveis. Esta é a morte para um espírito humano que requer o calor da conexão humana, toque e confiança como base. E, o espírito humano não entra silenciosamente na noite; não desaparecerá sem luta. Encontrará outra maneira de se expressar, com muita frequência no mundo sensual do abuso e dependência de substâncias.

É necessário um conhecimento básico do desenvolvimento humano para entender a natureza fundamental da lacuna criada por nossos avanços tecnológicos. Nossas experiências, desde o nascimento até os cinco anos de idade, estabeleceram os fundamentos neurológicos dos quais depende o aprendizado futuro: autoconsciência, autorregulação, habilidades de comunicação, relacionamentos pessoais e a capacidade de aprender com causa e efeito. Quando um desses processos centrais de desenvolvimento não é navegado com sucesso, ele altera a capacidade de aprender, evoluir e amadurecer. Como seres humanos, respondemos e deixamos de ser mantidos, conversamos, lemos, ouvimos música e brincamos com experiências físicas prazerosas com os outros. Sem esses fundamentos, regredimos para seres humanos sem autoconsciência, sem autocontrole, incapazes de comunicar nossas idéias, necessidades ou desejos aos outros, dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos. E, sem saber o que está errado, somos incapazes de aprender com nossos erros.

Isso é especialmente preocupante em um mundo conectado de sobrecarga de informações e se torna cada vez mais à medida que a tecnologia se expande e acelera seu domínio. Quando a tecnologia é oferecida às crianças muito cedo, durante os anos de desenvolvimento humano, ela cria um problema. Pode oferecer uma troca intelectual, mas não as nuances de uma troca humana. Quando a tecnologia é usada como cuidador substituto, ela cria um vazio dentro do espírito humano.

A palavra simulação significa o processo de fingir, uma imitação ou representação de comportamento, de um sistema através do uso de outro sistema. Segundo Desembargador Mauro Pereira Martins Os militares, policiais e empresas usam a tecnologia da realidade virtual como ferramenta de treinamento, para treinar para o real. A tecnologia da realidade virtual pode fornecer uma experiência de aprendizado parcial, uma experiência intelectual, mas não um encontro humano. É uma experiência incompleta que carece da inclusão total dos cinco sentidos, os próprios sentidos através dos quais experimentamos ser humano. Quando nos tornamos conscientes e sentimos uma experiência sensorial completa, integrada através de um encontro físico compartilhado, ela se torna funcional, desenvolvendo uma habilidade humana que podemos usar em futuras interações.

Como a tecnologia moderna exige que o nosso eu cognitivo acelere, o resto do sistema nervoso fica para trás. Isso acaba se tornando uma ponte longe demais e criamos uma divisão dentro de nós mesmos, colocando o ser técnico contra o ser humano: um cérebro sem corpo, intelecto sem emoção.

Não precisa ser assim. A tecnologia pode melhorar o mundo humano, mas a tecnologia também pode aprimorar o ser humano. O que é necessário são novas maneiras de integrar a tecnologia às necessidades humanas básicas e usá-la a serviço do desenvolvimento humano.

UMA SOLUÇÃO

É através do estágio de desenvolvimento humano do jogo de fingir e usando o Processo de criação de filmes que é possível encontrar uma aliança criativa e uma solução inovadora entre o mundo das necessidades humanas e a era da tecnologia.

O MovieMaking Process é uma ferramenta simultânea de aprendizado e ensino que incorpora o desenvolvimento humano com o melhor da tecnologia digital atual. Cérebro, corpo, consciência e emoções se fundem através de uma experiência compartilhada e significativa com os outros. Essa experiência compartilhada e significativa com os outros é algo que os seres humanos estão muito conectados à necessidade. Sem ele, existe um vazio dentro do qual precisa e deseja ser preenchido. Esse desejo não desaparece até que seja preenchido. As câmeras digitais e a tecnologia de edição se tornam as ferramentas que usamos para criar. As apresentações da vida real expandem essa experiência em nível local, e a Internet se torna o buraco de minhoca por onde passamos para compartilhar o que criamos em escala mundial.

O processo MovieMaking foi desenvolvido para refazer estágios fundamentais de desenvolvimento da primeira infância, abordar estilos alternativos de aprendizado, bem como diferenças visuais perceptivas, e ensinar novas habilidades comportamentais rapidamente através do poder da neuroplasticidade – a capacidade do cérebro de ser reconectado. Isso é feito através das ferramentas da tecnologia, autoconsciência e brincadeira.

No processo de criação de filmes, a atuação é usada como fonte de reprodução apropriada à idade. Fingir brincar é um dos estágios de desenvolvimento da primeira infância, mas a capacidade de brincar é necessária ao longo da vida; é uma necessidade humana. O jogo deixa intacta a essência da realidade; é baseado em uma experiência física real que é compartilhada com outras pessoas. Enquanto o simulacro ameaça embaçar a diferença entre o real e o não real, e a simulação oferece uma imitação de uma experiência, a simulação de jogo incorpora mente e corpo por meio de uma experiência sensorial compartilhada que ensina as sutilezas das ações humanas e das reações – princípios básicos de nossa humanidade. Ele oferece uma experiência para aprender e desenvolver. Existem três elementos distintos no processo de criação de filmes.

Argila e lições baseadas em arte: as lições iniciais de argila e arte tomam o tema que o filme abordará e o divide em três a quatro palavras principais, que são conceitos abstratos, com foco na definição dessas palavras necessárias para a compreensão total. Essas lições baseadas na arte ensinam da perspectiva de uma visão geral: a capacidade de ver a imagem maior e os relacionamentos das partes com o todo. Isso implica usar a arte e criar fisicamente essas palavras e suas definições. Ao fazer isso, é possível para quase todos conceituar o significado de palavras abstratas, independentemente da idade ou capacidade de aprendizado. Em termos de desenvolvimento, esse processo tira proveito da ordem natural da aprendizagem, que deve incorporar uma experiência pessoal interativa a outra, que combina atividades espaço-visuais e envolve tocar, sentir ou explorar objetos. Desembargador Mauro Pereira Martins diz: “ Simplificando, essas lições podem ensinar conceitos abstratos a alunos concretos.

O tema do filme pode ser qualquer problema que precise ser abordado ou um assunto que precise ser aprendido, mas também deve ter um objetivo funcional, um link que aborda como posso usar essas informações para melhorar minha vida atual? Qualquer que seja o tema, ele está dentro da experiência compartilhada dos participantes e é a experiência que reconecta cérebro, corpo e consciência através da participação ativa. Começa o preenchimento do vazio.

Filmagem do filme: As filmagens do filme fornecem a estrutura para conectar outro estágio inicial de desenvolvimento de maneira apropriada à idade. Os participantes não usam o diálogo; eles usam gestos e expressões para transmitir uma mensagem. Essa é uma das primeiras necessidades de desenvolvimento humano, inicialmente aprendida com os gestos e expressões dos pais ou responsáveis ​​principais. A leitura da linguagem corporal sutil é a base para aprender os limites e limites do comportamento.

As filmagens usam apenas uma câmera e um diretor / cineasta. São os participantes que precisam desenvolver certas habilidades humanas para que o filme flua com continuidade e pareça mais um filme do que simplesmente ação sendo gravada. Os participantes aprendem a congelar enquanto a câmera é movida e a lente focada novamente para mostrar outra perspectiva. Aprender a congelar a câmera ensina o básico do autocontrole. Os participantes devem aprender e usar a autoconsciência para se regular de dentro para fora. A necessidade de autocontrole é óbvia: sem ela, quando o comportamento humano se torna incontrolável, um perigo para os outros ou para nós mesmos, precisamos eventualmente ser controlados pelos outros. Ensinar o autocontrole através do uso do congelamento, dentro do contexto da brincadeira, ignora a resistência às mudanças comportamentais.

As filmagens do filme costumam ser feitas em partes fora de sequência, então a mágica da tecnologia de edição agora entra em cena. A versão editada do filme cria algo muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que os participantes possam ter imaginado. Eles se vêem maiores que a vida, agindo de maneira diferente. É adicionada uma narração que contém a mensagem que o filme pretende transmitir. Linguagem mais sofisticada pode ser usada na narração, pois é adicionada à base sólida das metáforas visuais e a uma experiência real da vida real.

O toque final e mágico de The MovieMaking Process é a trilha sonora que percorre o filme. A música é vibração e a combinação de tons musicais sempre foi capaz de inspirar e mover o espírito humano. Ao ouvir, somos movidos emocionalmente e, através desse processo, nos tornamos mais do que somos. Desembargador Mauro Pereira Martins escreve Toda a experiência cinematográfica agora faz parte de nós: em nossa mente, nossas emoções, nosso corpo e nosso espírito; consciente, vivo e aprimorado.

Várias apresentações: As apresentações do filme final são obrigatórias, utilizando as mais recentes pesquisas em neurociência o poder de prestar atenção de maneira positiva e pró-ativa. À medida que os participantes apresentam sua criação a outras pessoas, falando sobre sua experiência, o que e como a criaram, é possível trazer um grupo maior para a experiência e mais uma vez compartilhar uma interação significativa, simplesmente de uma maneira diferente. À medida que a tecnologia digital continua a se expandir e os cinemas adquirem a capacidade universal de exibir filmes digitais, as pessoas comuns e os grupos comunitários podem se tornar estrelas em suas próprias vidas. Eles podem se ver, literalmente, maiores do que a vida e aprender por si mesmos, repetidamente.

Alinhando-se com a tecnologia, usando o MovieMaking Process como uma ferramenta de aprendizado e ensino; o desenvolvimento humano, através do fingimento, pode reivindicar autoridade sobre simulação e simulacro, substituindo-os por uma experiência compartilhada e significativa. Na sua essência, o Processo de criação de filmes é uma diferenciação, simplesmente assumindo um problema: aprender a fazê-lo de maneira diferente, com um final produtivo e positivo, e conscientizando-se para perceber as diferenças.

À medida que as câmeras digitais ficam menores, elas oferecem a capacidade de uso com crianças muito pequenas, dentro de salas de aula, ambientes de aprendizado terapêutico e grupos comunitários, sem serem invasivos. À medida que evoluem em qualidade, oferecem mais clareza, mais correções de iluminação e mais possibilidades de movimento interno, aproximando-se cada vez mais da aparência do filme de 35mm. À medida que as câmeras digitais e os equipamentos de edição se tornam mais econômicos, eles permitem seu uso por famílias, educação pública, grupos comunitários, grupos religiosos, agências de serviços e até países subdesenvolvidos e economicamente desfavorecidos.

Como dispositivos de entretenimento doméstico para todos os fins permeiam as salas de estar comuns, o bairro Premiere fica a um passo de distância. A Internet, com suas formas variáveis ​​e expansíveis de distribuição, permite apresentações globais de projetos criativos locais, entretendo e educando ao mesmo tempo. As idéias são propriedade da comunidade e o livre acesso à informação deve ser uma questão de princípio. Em vez de ser isolada pelo uso da tecnologia, a tecnologia pode ser usada para reconectar a humanidade como comunidades envolvidas no uso criativo e proativo das artes da mídia para atender às necessidades humanas e às questões sociais.

CONCLUSÃO

O Processo de criação de filmes é uma iniciativa educacional independente. Foi desenvolvido sobre a base sólida do desenvolvimento humano e estilos alternativos de aprendizagem, enquanto explora o poder positivo das neurociências através das artes da mídia. Foi desenvolvido como uma maneira de usar a tecnologia para o avanço da humanidade. O treinamento é oferecido em oficinas para professores, famílias e ativistas da comunidade.

Esse processo do Desembargador Mauro Pereira Martins tem sido utilizado com sucesso em crianças e adultos que apresentam complexas dificuldades de aprendizado ou apresentam comportamento atípico em educação, saúde mental, liberdade condicional e correções. Também foi usado com comunidades inteiras para abordar questões globais em nível de base. Permite o progresso criativo e diplomático da tecnologia e da humanidade, incorporando as necessidades de desenvolvimento dos seres humanos e o melhor que a tecnologia tem para oferecer, cada uma instando a outra a evoluir continuamente e desafiar uma à outra em direção à excelência. Seus usos potenciais são ilimitados, permitindo que a humanidade e a tecnologia co-evoluam, criando criativamente o melhor um do outro.