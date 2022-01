Hospital Regional Dr. Rubens Savastano oferece vagas de trabalho exclusivas para pessoas com deficiência

Salários variam entre R$ 1.371,91 e R$ 3.614,76

O Hospital Regional de São José dos Campos Dr.Rubens Savastano, unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em São José dos Campos, abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD). O processo é referente à contratação imediata e formação de cadastro reserva para 11 cargos, com salários que variam entre R$ 1.371,91 e R$ 3.614,76

Hospital Regional de São José dos Campos

As inscrições ficarão abertas no período entre 10 e 14 de janeiro de 2022, das 9h às 15h, e deverão ser feitas presencialmente na Rua Icatu, n0 100 – Parque Industrial, São José dos Campos (entrada pelo Centro de Estudos Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 001/2022. Tanto a ficha quanto a descrição detalhada do processo estão disponíveis na aba “Trabalhe Conosco” do site do Instituto, (www.isgsaude.org.br). Basta acessar e selecionar a unidade Hospital Regional de São José dos Campos.

Instituto Sócrates Guanaes (ISG)

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista coletiva/grupo. As etapas são classificatórias e eliminatórias e também estão detalhadas no site. Não haverá qualquer tipo de cobrança financeira.

Pessoas com deficiência (PCD)

Confira os cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD):

– Auxiliar Administrativo

– Enfermeiro Generalista

– Farmacêutico Clínico

– Fonoaudiólogo

– Lactarista

– Maqueiro

– Nutricionista Clínico

– Operador de Teleatendimento

– Técnico de Farmácia

– Técnico de Radiologia

– Terapeuta Ocupacional

O processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD) está sendo aberto pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) ao mesmo tempo em oito unidades assistenciais geridas em três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. No total serão mais de cem vagas nestas localidades.