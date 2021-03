Homenagem ao Circo é tema de Exposição Fotográfica em São José dos Campos

“Senhoras e Senhores sejam todos bem vindos,

o Circo chegou!!!

“Em meio a expectativa do público e a alegria que contagia o ambiente, o apresentador dá início ao espetáculo trazendo ao palco palhaços, malabaristas, trapezistas, mágicos, bailarinos…entre olhinhos brilhantes e palmas esfuziantes, o desejo de que tenham todos “um bom espetáculo”!!!

A exposição “O Circo Chegou” faz uma singela homenagem ao Circo e aos artistas que é comemorado no dia 27 de março. Esta dentro da programação cultural e virtual deste mês do Parque Vicentina Aranha.

Link exposição: Exposição Virtual O Circo Chegou

A preservação da arte circense, é mantida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, através de projetos de formação e difusão, como: Oficinas de Circo nas Casas de Cultura, Centro de Artes Circense, Projeto Arte nas Ruas (composto por 42 artistas) e a tradicional Mostra: “Aqui tem Circo” que acontece na Casa de Cultura Flávio Craveiro que anualmente conta com uma intensa programação workshops, oficinas, espetáculos locais e convidados, promovendo um intercâmbio entre artistas e plateia. Pelas lentes do fotógrafo Amarall Paullo, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, um recorte sensível, de momentos desses projetos, trazendo a sensibilidade do fazer rir, através de encontros de gerações e estilos tradicionais e contemporâneos.