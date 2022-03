Home Office chegou para ficar: adapte seu espaço sem gastar muito

Pequenas mudanças aumentam a produtividade e o bem-estar

O que parecia provisório, na pandemia virou definitivo para muitas empresas. O home office chegou para ficar, que nem na música de Peninha, “tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, e de repente eu me vi assim completamente seu.” Com a diferença que trabalhar em casa está longe de ser uma brincadeira, é um ganha-pão e carreira. A adaptação à nova rotina traz o desafio da disciplina e o aprendizado de equilibrar o trabalho com as tarefas domésticas. Delimitar o que é pessoal e profissional é importante, limites que envolvem jornada de trabalho e a criação de um espaço sossegado.

Nesse cenário, o escritório em casa vai além de apenas uma mesa e notebook. Precisa sair do improviso, aliar conforto e funcionalidade, com a separação nítida dos outros ambientes. Para não perderem o foco e a concentração, muitos profissionais sentiram a necessidade de reformar ou adaptar um cantinho. Você se identificou com esse momento de transição? Veja como transformar seu espaço com pequenas ações, que vão contribuir para a melhoria na produtividade e qualidade do seu tempo.

Como reproduzir a estrutura de um escritório em casa?

O espaço do home office necessita de diversos detalhes presentes nos ambientes corporativos. Não tem para onde fugir, por passar muitas horas em frente à tela do computador, o profissional precisa pensar em ergonomia, na altura ideal para a mesa e até na profundidade. Uma cadeira ergonômica também é primordial, para manter a postura e assegurar a saúde física. Considerar os horários do expediente é essencial para aproveitar os pontos de iluminação natural. Além de reduzir os custos com eletricidade, aumenta a sensação de bem-estar. Observe também a necessidade de incrementar com luz artificial. As lâmpadas LED são as mais aconselhadas, com luzes por volta de 4.000 K, uma temperatura que cria uma atmosfera acolhedora, favorável à concentração, sem deixar o ambiente frio.

Ajuste o espaço de forma prática

Para trabalhar bem em casa, até pequenos ajustes podem contribuir e agregar funcionalidade. Se você não pretende contratar um arquiteto, é possível fazer sua própria transformação. Uma boa dica é inserir nichos organizadores com martelete na parede, quadros de avisos ou lousas para estabelecer tarefas. Além disso, buscar uma mesa maior, se o espaço permitir, cadeiras mais confortáveis e móveis com cores neutras ou que combinem com o seu estilo. Traga a natureza para perto de você, as plantas são bem-vindas, adicionam uma dose de frescor e respiro. As cores também agem nas emoções. Pinte as paredes com cores neutras, pois ajudam a combater o desânimo e trazem motivação extra. Estar em harmonia com o ambiente é primordial, a bagunça e a desorganização devem passar longe. A limpeza periódica também é fundamental.

Separe os locais de trabalho e lazer

O home office possibilita mais autonomia, mas também traz o compromisso de saber gerir o tempo. É a famosa frase de Winston Churchill, “onde há grande poder, há grande responsabilidade”. Manter a concentração pode ser difícil quando o carro do ovo passa na rua, tocam a campainha e o cachorro late. Persistência e foco são importantes, para não confundir as estações e sustentar a motivação.

É indispensável separar o ambiente produtivo do canto de descanso. Se não puder ter um cômodo específico, faça uma nítida divisão no seu quarto ou sala. Leve em consideração o dinamismo, o silêncio e a ventilação. Do ponto de vista psicológico, é muito eficaz se vestir de acordo com seu emprego, como se fosse sair de casa, não deitar na cama e organizar os materiais do ofício. Agendas, canetas, cabos e itens eletrônicos devem ficar arrumados em seus devidos lugares, para evitar desordem e procrastinação. Disciplina pessoal parece algo complicado, mas diariamente é possível exercitá-la e conhecer seus pontos fracos e fortes para elevar seu potencial.