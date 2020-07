HM recebe mais 20 respiradores cedidos pelo Estado

A Prefeitura de São José dos Campos recebeu mais 20 respiradores pulmonares para atender os pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal diagnosticados com a covid-19. Os equipamentos, cedidos temporariamente pelo governo do Estado, foram instalados nesta semana e já estão à disposição do HM para auxiliar no enfrentamento da doença.

Respiradores pulmonares

Com mais esses equipamentos em operação, agora são 60 ventiladores disponibilizados pela Prefeitura desde o início da pandemia, exclusivos para pacientes que apresentam quadro de insuficiência respiratória.

Prefeitura de São José dos Campos

Em abril, a Prefeitura investiu R$ 2,03 milhões na compra de 30 respiradores (custo unitário de R$ 50.820,00) e 30 monitores (R$ 16.990,00 cada).

Em junho, o governo do Estado enviou mais 10 ventiladores e nesta semana mais 20. A cessão destes equipamentos será por tempo determinado até o fim da pandemia.

Hospital Municipal

Com os novos equipamentos, o Hospital Municipal passar a contar com 165 respiradores, sendo que 65 são exclusivos para atender os pacientes com a covid-19.

A quarta etapa do plano de contingência, com a abertura de 36 novos leitos, foi colocada em prática nesta sexta-feira (17). Com isso, O HM passou a disponibilizar um total de 160 leitos para pacientes com exames positivos ou suspeitos de ter a doença respiratória, sendo 88 de enfermaria e 72 de UTI.

De acordo com o boletim epidemiológico de quinta-feira (16), a taxa de ocupação dos leitos do Hospital Municipal é de 67,7% na UTI e 86,4% na enfermaria.

Respiradores cedidos pelo governo do Estado chegam ao Hospital Municipal – Foto: Divulgação