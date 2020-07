Hitech Electric lança a primeira plataforma digital de eletromobilidade

A Hitech Electric, empresa especialista em soluções em mobilidade elétrica, apresenta uma iniciativa precursora: o primeiro e-commerce global de eletromobilidade. A plataforma trará produtos exclusivos da Hitech Electric, como o primeiro carro elétrico e autônomo do Brasil, além de um novo portfólio, que passa a incluir patinetes, scooters e motocicletas, veículos off road, caminhões e até a parte náutica com barcos e motores náuticos elétricos. Além do novo modelo de negócio, a empresa amplia a atuação com novas categorias e seção para venda de seminovos, posicionando-a como o principal distribuidor de eletromobilidade do país.

Eletromobilidade

O e-commerce inova especialmente no modelo de negociação de soluções de eletromobilidade. Em breve, pessoas em qualquer localidade do mundo poderão adquirir os produtos e recebê-los em casa, e para os clientes do Brasil, alguns veículos poderão ser financiados por bancos tradicionais e com seguro já contratado, tudo na interface da plataforma.

“Estamos democratizando a forma como modais elétricos são vendidos no mundo. Por isso, desenvolvemos a plataforma com estabelecimento de parcerias e aprimoramento logístico a fim de disponibilizar soluções de mobilidade elétrica para os mais diversos públicos. Independentemente de onde estiverem, terão atendimento exclusivo, possibilidades de experimentação conforme região e outras facilidades para dar mais autonomia e segurança na hora da escolha entre as opções do novo portfólio”, explica Rodrigo Contin, CEO da Hitech Electric.

Para isso, a empresa está preparada para dar assistência e estrutura necessárias para toda a jornada do cliente. De acordo com o CEO, foi adotado um formato de negócio integrado e baseado na cultura digital, no modelo omnichannel, em que a convergência do virtual e do físico proporciona segurança e confiança em todo o processo de compra.

Hitech Electric

Essa decisão estratégica apoia a meta da Hitech Electric de criar e ampliar o relacionamento com o cliente a partir de diversos canais ligados ao e-commerce, como aplicativo para celular, televendas, redes sociais e chatbots para assistir o cliente no momento da compra, tirar dúvidas, trocar ou personalizar produtos.

A empresa também passa a contar com sete showrooms no Brasil (Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Jundiaí, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza), onde os interessados poderão conferir alguns dos modelos pesquisados na plataforma e esclarecer dúvidas com especialistas. Em outros países, porém, as vendas serão completamente online e futuramente através de pontos de apoio em algumas regiões.

De acordo com Contin, a empresa busca oferecer a melhor experiência de compra, por meio de um serviço digital e integrado, seguindo a tendência de compra online já presente em vários segmentos e que entra também agora em mobilidade.

O e-commerce irá permitir, ainda, que os clientes decidam pela melhor forma de pagamento, o que inclui financiamento bancário com aprovação de crédito e assinatura da contratação de forma on-line (válido para alguns veículos apenas). Entre as outras opções estão cartão de crédito (à vista ou parcelado), boleto bancário, débito em conta, financiamento e consórcio. A empresa oferecerá ainda seguro dos produtos, acessórios e adicionais como garantia estendida.

“A prioridade é ter todas as alternativas possíveis de logística e, também, de pagamento. Entendemos que são aspectos que completam uma experiência de alto nível e faz parte de acessibilizar modais inovadores ao maior número de pessoas, que é uma das nossas premissas”, explica o executivo.

Inicialmente com a versão nacional, a plataforma estará disponível em https://hitech-e.com.br, a partir de 25 de junho. A Hitech Electric, com sede em Pinhais (PR), recebeu investimento-anjo da Essex Participações e faz, também, parte do programa de corporate venture da Positivo Tecnologia. Em breve, a empresa prevê o lançamento da versão global da plataforma de e-commerce com transação de vendas em dólares americanos.

As novidades do portfólio

Os modelos de carros da Hitech Electric, e.coTech2 e e.coTech4 (este último também com versão autônoma), assim como os caminhões urbanos e.coTruck e e.coCargo, estarão à disposição para compra online junto de novos itens comercializados pela empresa com exclusividade no país. Entre eles: micro-ônibus, caminhão, motocicleta, bicicleta, triciclo, patinete e até barcos elétricos, todos movidos à energia 100% elétrica.

O barco elétrico Leisure 28 é elegante, com foco em linhas hidrodinâmicas e retas. Além disso, o volante oferece uma experiência luxuosa, o console de alumínio de alta qualidade e o interior sustentável são feitos de madeira, entregando o que há de melhor em sofisticação e estilo. É construído com materiais desenvolvidos a partir de plásticos reciclados e híbridos com base biológica para diminuir o impacto ambiental e criar a melhor solução possível.

O E-Work é o primeiro VUC elétrico brasileiro. Com cabine dupla, que aumenta o número de passageiros, tem capacidade para até 1500 kg na carroceria, é indicado para entregas urbanas e transporte de materiais e insumos, pois tem autonomia para 130 e 150 km. O modelo tem sistema de freios ABS+EBD, que confere mais precisão, segurança e menor distância de frenagem. Pode ser conduzido por motorista com carteira categoria B.

A moto elétrica TSX combina inovação e performance. Equipada com uma bateria de lítio de 30 Ah, carregamento rápido de 3,5 horas, alcance de 60 km/h, que pode ser estendido até 120 km com uma bateria extra, a motocicleta conta também com botão de ignição Push to Start e display LCD com informações sobre a velocidade, autonomia, temperatura e hora.

A motocross elétrica Dirt eBike é ideal para off-road, tem bom desempenho em todos os tipos de terrenos. Feita em liga de alumínio, é compacta, leve, ágil, versátil e fácil de pilotar. O modelo tem carregamento rápido de 4 horas para alcançar uma carga completa e alcança até 120 km/h (modelo X260).

Os patinetes elétricos ES2 e ES4 são perfeitos para percursos de curta distância com velocidade de até 32 km/h. Ambos vêm com sistema dobrável com apenas um clique é possível levá-lo no transporte público, armazenado no carro ou no escritório. São leves, feitos em liga de alumínio de alta resistência, têm combinação de freios elétrico e mecânico, iluminação frontal de LED de alto brilho (1,5W) aumenta a visibilidade do condutor por outras pessoas ao redor.

Para despertar o interesse por um estilo de vida mais engajado, o novo portal terá ainda uma seção de itens pessoais personalizados e sustentáveis, como eco-bag, camiseta, colete, tênis, carteira, porta-documentos, mochila, capacete e caneca.