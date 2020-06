Hemorio tem 28% de doadores com anticorpos para covid-19

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), vinculado à Secretaria estadual de Saúde, liberou resultados de uma pesquisa inédita que aponta crescimento na presença de anticorpos entre a população do estado. Os dados – analisados em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) – indicam que 28% dos doadores de sangue que estiveram no instituto nas duas últimas semanas já desenvolveram anticorpos contra a covid-19. A taxa era de apenas 4% nas primeiras semanas de abril.

Hemorio

O estudo, que já contou com 7.286 pessoas, continua sendo realizado e tem como finalidade acompanhar o índice de pessoas infectadas e com anticorpos no estado. O diretor do Hemorio, Luiz Amorim,considera os dados importantes para um mapeamento da evolução da doença e afirma que os testes seguirão até o fim da pandemia.

Segundo ele, “os doadores de sangue podem ser considerados uma população sentinela, que possibilita acompanhar a curva da doença. Surpreendentemente, um número considerável de doadores já tem anticorpos contra o novo coronavírus, o que pode refletir a realidade da população em geral”, afirmou.

A expectativa é que, até o fim de julho, mais 3 mil pessoas participem da pesquisa. Os doadores, escolhidos aleatoriamente, vão ao Hemorio, o instituto responsável por abastecer com sangue as principais emergências, de mais de 200 hospitais, maternidades e unidades de saúde do estado.

Doação

O posto de coleta central, na sede do Hemorio, fica na Rua Frei Caneca, 8, no centro da cidade, e funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. O doador tem de ter entre 18 e 69 anos e estar saudável.



