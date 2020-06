Heineken torna-se maior cliente dos caminhões Volkswagen no México

Com três anos de relacionamento comercial e a entrega recente de mais 41 novos veículos, a cervejeira Heineken tornou-se o maior cliente no México dos caminhões Volkswagen, somando agora em sua frota mil modelos da marca de diversos tipos e tamanhos. A milésima unidade entregue um Constellation 24.280, em lote também composto pelo Constellation 17.230.

Desde 2016 os caminhões VW distribuem produtos da Heineken no mercado mexicano, em vários estados do país. O contrato com a cervejaria também contempla atendimento personalizado de pós-vendas, com consultores dedicados e concessionárias da VWCO, para assegurar a disponibilidade máxima dos veículos para operação.

