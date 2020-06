HBO celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+ com ‘Guia de Linguagem Inclusiva’

Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, a HBO promove uma reflexão sobre a comunicação como forma ativa de dar visibilidade a pessoas transgênero ou não-binárias por meio do GUIA TODXS NÓS DE LINGUAGEM INCLUSIVA. Para acessar o material, clique aqui.

LGBTQIA+

Baseado na linguagem inclusiva utilizada na série brasileira TODXS NÓS, o guia foi elaborado com o apoio da consultoria especializada em diversidade [DIVERSITY BBOX] e criado pela HBO Latin America utilizando aprendizados reunidos durante a produção da série, que aborda temas ligados ao universo LGBTQIA+ como compreensão, inclusão, aceitação e uso da linguagem neutra.

‘Guia de Linguagem Inclusiva’

O Guia oferece a todos sugestões para utilização da linguagem inclusiva, uma questão essencial para Rafa (Clara Gallo), personagem não-binárie que protagoniza a série ao lado de Vini (Kelner Macêdo) e Maia (Julianna Gerais), assim como para todo o elenco e equipe de produção da série, bem como grupos da sociedade que lutam pelo reconhecimento de suas identidades pelo uso da linguagem.

Com informações que vão desde o uso de pronomes neutros até construções gramaticais com alternativas à utilização de pronomes masculinos e femininos, o Guia surgiu com o objetivo de promover uma discussão sobre a importância da comunicação inclusiva como forma de conscientização em uma sociedade composta por pessoas com diferentes características e identidades.

TODXS NÓS

Em TODXS NÓS, Clara Gallo dá vida a Rafa, jovem de 18 anos, pansexual e não-binárie, que decide deixar a família no interior de São Paulo e mudar-se para a casa de seu primo, Vini (Kelner Macêdo), na capital. Vini já divide o espaço com sua melhor amiga, Maia (Julianna Gerais), e ambos ficam surpresos ao descobrir que Rafa se identifica com o pronome neutro e não com o gênero feminino ou masculino. Já na chegada, Rafa explica, por exemplo, que é prime – e não prima – de Vini.

TODXS NÓS é uma produção realizada integralmente com investimentos próprios da HBO Latin America. A série tem direção geral de Vera Egito, que assina também a direção dos episódios e roteiro junto com Daniel Ribeiro. Os roteiros contam com a colaboração de Alice Marcone e Thays Berbe. A produção é de Luis F. Peraza, Roberto Rios, Eduardo Zaca e Claudia Clauhs, da HBO Latin America Originals; Gil Ribeiro, Marcia Vinci e Margarida Ribeiro, da Coiote, e Heitor Dhalia e Egisto Betti, da Paranoïd Filmes.

