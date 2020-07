Acidentes não acontecem nas instalações da H-D na capital amazonense desde o dia 2 de outubro de 2017

A Harley-Davidson do Brasil tem o orgulho de comunicar que, desde o dia 2 de outubro de 2017, a fábrica de Manaus, capital do estado do Amazonas, não registrou nenhum tipo de acidente em suas operações. Desta maneira, as instalações da fabricante norte-americana de motocicletas no Brasil completaram mais de 1000 dias enviando os funcionários de volta para casa saudáveis e seguros.

Além de a H-D do Brasil trabalhar incansavelmente com foco na conscientização sobre segurança, esse resultado não seria possível sem um forte compromisso de toda a equipe e funcionários, todos os dias responsabilizando-se e mantendo-se seguros durante a jornada de trabalho.

O Manual de Saúde e Segurança também tem sido a principal ferramenta de orientação que levou a fábrica até esse resultado, com destaque para Análise de Risco em todos os postos (JSRA – Job Safety Risk Assessment), Análise Ergonômica em todos os postos (EJMS – Ergonomic Job Measurement Score), Procedimentos para Instalações Elétricas, Procedimento para trabalho a quente, Procedimento para trabalho em altura, além de muita dedicação, horas e horas de treinamento em Saúde e Segurança durante todo o ano todo. Potencialmente, outros 1000 dias estão por vir.

Com o mesmo foco, comprometimento e determinação para implementar um ambiente de trabalho melhor e mais seguro a cada dia, a H-D estará no caminho para outro longo período valorizando e preservando o bem-estar de seus colaboradores. Todos os acidentes podem ser evitados!

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais e municipais em relação aos cuidados com a saúde.



Harley-Davidson do Brasil comemora 1000 dias sem acidentes nas instalações de Manaus (AM). *Foto tirada antes da pandemia-Foto: Divulgação/Harley-Davidson do Brasil

Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-Davidson Financial Services. Desde 1903, a Harley-Davidson defende a busca atemporal por aventura e oferece liberdade para a alma, com uma gama cada vez maior de motocicletas de ponta, distintas e personalizáveis, além de experiências de pilotagem e acessórios excepcionais para motocicletas, equipamentos de pilotagem e vestuário. A Harley-Davidson do Brasil produz e comercializa motocicletas das famílias Sportster®, Softail®, Touring e CVO™.