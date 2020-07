Guarda Civil de Jacareí reforça importância da campanha “Sinal Vermelho”

A Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí reforçou, junto à Guarda Civil Municipal, a importância da campanha “Sinal Vermelho”, que promove ajuda a vítimas de violência doméstica na pandemia. O objetivo é que a população se conscientize sobre essa modalidade de pedido de socorro e os agentes estejam atentos aos chamados das vítimas.

“Sinal Vermelho”

Por meio de uma atitude relativamente simples, a campanha “Sinal Vermelho” consiste em apenas dois gestos para serem feitos durante a ida a uma farmácia: para a vítima, fazer um X nas mãos; para a farmácia, uma ligação aos órgãos de segurança (190 e 153), reportando a situação. O projeto já conta com o apoio de 10 mil farmácias em todo o país.

Guarda Civil de Jacareí

A iniciativa é do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e da ABM (Associação de Magistrados Brasileiros), e foi lançada no dia 10 de junho.

De acordo com informações do ‘Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica’, do CNJ, a campanha visa “oferecer um canal silencioso, permitindo que essas mulheres se identifiquem nesses locais e, a partir daí, sejam ajudadas com as devidas providências”.