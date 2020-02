GS&MD E ABRASCE FIRMAM PARCERIA PARA REALIZAREM O MAIOR EVENTO DE VAREJO AMPLIADO DA AMÉRICA LATINA

Em um movimento inédito no mercado, o Grupo GS& Gouvêa de Souza e a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) firmaram uma parceria para integrar o LATAM Retail Show e o Congresso Internacional de Shopping Centers, incluindo a Exposhopping, uma das feiras mais reconhecidas no País, com o objetivo de criar o maior evento de varejo ampliado da América Latina.



Neste ano, os eventos acontecerão simultaneamente, entre os dias 15 e 17 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Eles serão compostos por painéis e palestras de grandes nomes do setor e do cenário econômico nacional e internacional, além de uma área de expo integrada com inúmeras soluções destinadas a diversos segmentos.



Segundo Glauco Humai, presidente da Abrasce, a parceria visa fortalecer, desenvolver e trazer mais inovação para o varejo e toda sua cadeira produtiva. “Por acontecer ao mesmo tempo, o evento terá mais de 35 mil m² e será focado em discutir os desafios, tendências, trazer soluções e inovação para shopping, varejo e fornecedores. Tenho certeza de que esse movimento vai colocar o varejo do Brasil em outro patamar, colaborando de forma decisiva para sua transformação”, afirma o executivo.



Para Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral e fundador do Grupo GS& Gouvêa de Souza, a parceria é mais uma iniciativa para reforçar o compromisso de ambas as partes para aperfeiçoar o setor no País. O evento, segundo ele, entra agora para o calendário da primeira edição do LATAM Retail Week, iniciativa criada pelo Grupo, que contará com uma semana dedicada a atividades e conteúdo com networking, visitas técnicas, eventos de parceiros, workshops, debates e muito mais. “Essa união será responsável por mobilizar um maior número de empresas e apoiar, de maneira determinante, o desenvolvimento do varejo e do consumo no Brasil, tornando os setores ainda mais competitivos”, explica o empresário, que conclui “essa iniciativa será completa com o nascimento da LATAM Retail Week, onde faremos algo ainda maior e mais ambicioso em relação àquilo que já é feito hoje”.





LATAM RETAIL SHOW 2019



Em 2019, o LATAM Retail Show, em sua quinta edição,reuniu 14 mil visitantes, mais de 2.300 congressistas, cerca de 20 patrocinadores e mais de 180 marcas expositoras durante três dias de debates e palestras, que juntos somaram 237 horas de conteúdo, além de muito networking. O evento contou com renomados palestrantes nacionais e internacionais, que abordaram a evolução do varejo, ecossistema de negócios da China, omnichannel, cultura, liderança, inovação, jornada do consumidor, data analytics, mercado imobiliário, eficiência operacional, shopping center, strip malls, estratégia de distribuição, meios de pagamento, blockchain, big data, entre outros temas. No total, foram mais de 390 palestrantes no Congresso e Arena Mercado & Consumo.





CONGRESSO E EXPOSHOPPING 2018



Realizados e promovidos pela Abrasce há mais de 30 anos, o Congresso Internacional de Shopping Centers e a Exposhopping, maiores eventos do setor na América Latina, acontecem a cada dois anos. Na última edição, em 2018, reuniram diversos especialistas, empreendedores e grandes nomes do mercado e do cenário econômico nacional e internacional, que falaram sobre o panorama político e econômico, investimentos, inovação, tendências de consumo, sustentabilidade, tecnologia, diversidade e outros temas de interesse do mercado. No total, mais de 15 mil pessoas passaram pelos dois eventos e mais de 110 estandes expuseram seus produtos aos visitantes.





GRUPO GS& GOUVÊA DE SOUZA



Desde 1989, o Grupo GS& Gouvêa de Souza contribui para a expansão e a transformação do mercado nacional e internacional, com uma plataforma estratégica formada por um virtuoso ecossistema de negócios, que tem como principal objetivo aplicar, desenvolver, inovar, analisar e agregar valor a setores ligados ao varejo, consumo, e-commerce, franchising, shopping center e foodservice, por meio de produtos e serviços que oferecem soluções em estratégia, gestão, expansão, operações e melhoria de resultados.





GS&MD RELACIONAMENTO E CONTEÚDO



Empresa do Grupo GS& Gouvêa de Souza responsável pelas plataformas de geração de negócios, relacionamento, conteúdo e conhecimento de alto nível para ajudar empresas de todos os segmentos a desenvolver as melhores estratégias de atuação no mercado de varejo e consumo. Com eventos exclusivos, como o LATAM Retail Show, além de study tours nos mercados mais inovadores do Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Israel e Coreia do Sul, e programas de imersão rumo aos mais importantes eventos do setor, como NRF Retail´s Big Show, Chinashop, NRA Show, Web Summit, entre outros, para trazer insights, tendências e conhecimentos práticos que contribuam para a expansão e o amadurecimento das principais empresas do país e, consequentemente, do mercado brasileiro.

ABRASCE



Fundada em 1976, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) tem como objetivo atuar para o desenvolvimento e fortalecimento do setor de shoppings no país. O know-how superior a quarenta anos de atuação credencia a Abrasce como referência no setor varejista brasileiro. Os seus mais de quatrocentos associados contam com um amplo portfólio de benefícios oferecidos pela entidade que incluem: assessoria jurídica, eventos, seminários, congressos, cursos de capacitação e pesquisas. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) está sediada na cidade de São Paulo, sendo presidida pelo gestor empresarial Glauco Humai e conta com o suporte de um conceituado e experiente Conselho Diretor formado pelos principais empresários do setor. Mais informações estão disponíveis em www.abrasce.com.br