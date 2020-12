Grupos joseenses apresentam cultura tropeira paulista em teatro de miniaturas pela internet

Projeto “Miragens na Caixa” será transmitido em lives realizadas por fanpages dos municípios participantes

Os grupos Teatro do Imprevisto (GTI) e Boneco Vivo, de São José dos Campos, retomam neste fim de semana as apresentações do projeto “Miragens na Caixa” pela internet. A iniciativa apresenta ao público histórias que retratam a cultura tropeira paulista, por meio da magia do teatro de miniaturas, também conhecido como teatro lambe-lambe. As exibições vão ocorrer às 19h, a partir de fanpages oficiais de duas das 12 cidades da região que participam do projeto: sexta-feira, dia 4, na página do Portal Lagoinha, e sábado, na página do Espaço de Leitura e Artes Eugênia Sereno, de São Bento do Sapucaí.

Serão apresentadas quatro histórias distintas sobre as aventuras dos tropeiros no período do ciclo do ouro e do ciclo do café, cruzando com manifestações culturais e figuras folclóricas da região. As histórias ocorrem em caixas cênicas, com a manipulação de bonecos pelo elenco, mini-cenários, iluminação e trilhas sonoras que compõem a atmosfera colorida e imaginativa do teatro de miniaturas.

“Miragens na Caixa” foi lançado em outubro, com apresentação presencial no Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba, seguindo os protocolos sanitários recomendados pelo Plano de Retomada das Atividades Culturais do Estado, e oficina online de teatro de miniaturas, com o artista bonequeiro Gustavo Guimarães, do grupo Ciclistas Bonequeiros, de São Paulo. Mesmo com a autorização de funcionamento de teatros, cinemas e museus, prevista na fase amarela do Plano São Paulo de Enfrentamento ao Coronavírus, cabe a cada município decidir sobre as apresentações do projeto. A preferência pelo formato digital, no entanto, tem sido predominante.

O projeto conta com recursos do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado (Proac) e ainda prevê exibições também no formato online nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, além de uma mostra digital com os trabalhos produzidos durante a oficina. Confira a relação de cidades previstas para o projeto: Areias, Silveiras, São José dos Barreiro, Bananal, São Bento do Sapucaí, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Jacareí, São José dos Campos (Distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo), Santa Branca, Pindamonhangaba e Lagoinha.

Projeto “Miragens na Caixa” – Grupo de Teatro do Imprevisto/ Boneco Vivo

Dia 04/12, às 19h, fanpage Portal Lagoinha (https://www.facebook.com/portallagoinha)

Dia 05/12, às 19h, fanpage do Espaço de Leitura e Artes Eugênia Sereno, de São Bento do Sapucaí (https://www.facebook.com/espacodeleiturarte)

Redes sociais: Facebook.com/grupoteatrodoimprevisto e @grupoteatrodoimprevisto. Site: teatrodoimprevisto.wixsite.com/grupo