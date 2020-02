Grupo SEB investe mais de R$ 40 milhões em escola de São José dos Campos

Como parte do projeto de expansão, em 2020 a escola passa a ser chamada de Sphere e se integra como unidade própria da primeira rede de escolas brasileiras, bilíngues e internacionais do Brasil

A Esfera Escola Internacional – instituição brasileira, bilíngue e internacional – anuncia a mudança de sua estrutura para uma nova sede que tem previsão de inauguração em agosto de 2020. Localizada em São José dos Campos, a escola mudará suas atividades para a Avenida Jorge Zarur, 650, no bairro Jardim Aquarius. Além do novo espaço, também faz parte do projeto de expansão a implementação de aulas para o Ensino Médio em 2021 e o reposicionamento da marca, que passará a chamar Sphere International School.

Grupo SEB

O projeto é resultado do investimento de mais de R$ 40 milhões do Grupo SEB, um dos maiores grupos de educação básica privada do Brasil, que assumiu a escola em 2015 e iniciou a expansão do modelo de ensino da Esfera por meio da rede Sphere, única franquia brasileira, internacional e bilíngue. Com o reposicionamento, a Esfera se integra como a unidade própria da rede. “Enxergamos o potencial que a escola tem para a região do Vale do Paraíba, por isso investimos para fortalecer a instituição como referência de um modelo de educação bilíngue e internacional para todo o Brasil”, relata Chaim Zaher, fundador do Grupo SEB.

Com instalações modernas, o novo prédio da instituição tem capacidade para receber 750 alunos em período integral, mais que o dobro acomodado hoje pela instituição. A estrutura do espaço contará com mais de 40 ambientes para salas de aula, anfiteatro para 150 pessoas, bosque, duas quadras esportivas, laboratórios, dois refeitórios, sala de música, duas bibliotecas e dois ateliês.

“Tivemos um forte crescimento nos últimos anos e, para comportar melhor os nossos alunos e a proposta pedagógica da escola, optamos por mudar a sede para um espaço mais adequado e maior. Agora vamos ampliar o nosso ensino para além das salas de aula. Como unidade própria da Sphere, a Esfera é responsável por criar novas metodologias e referências para as futuras unidades da Sphere. Estamos trilhando novos caminhos e a Esfera será do tamanho dos sonhos de quem está nela”, comenta Thamila Zaher, diretora executiva do Grupo SEB.

A partir da implementação do High School em 2021, os alunos da Esfera estarão aptos para ingressar nas melhores universidades do país. “Essa é uma mudança importante para São José dos Campos, porque uma escola desse porte vai impactar diretamente a cidade. A região é um importante polo industrial, que recebe executivos de vários países, e agora vamos ter uma infraestrutura internacional para receber não só as famílias brasileiras, como também as estrangeiras”, explica Daisy Gava, diretora da Esfera Escola Internacional.

O novo prédio da Esfera terá como referência o projeto arquitetônico das unidades da rede Sphere International School

Dona de um projeto pedagógico que prioriza o protagonismo e a formação multicultural dos estudantes, a Esfera Escola Internacional trabalha o currículo brasileiro e ensina matérias em português e inglês em um contexto de imersão. O colégio é uma das 40 instituições do Brasil que possuem para a Educação Infantil e Ensino Fundamental a certificação International Baccalaureate, maior e mais reconhecida organização que qualifica as escolas. Associada a UNESCO desde 2008, tem também o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da cultura de paz.

A instituição permanecerá até julho deste ano na sede localizada na Avenida Anchieta, no bairro Jardim Nova América, espaço onde iniciou suas atividades.

Esfera Escola Internacional