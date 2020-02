Grupo SBF anuncia parceria de distribuição estratégica com a Nike

Grupo será o dono da operação da Nike no Brasil

O Grupo SBF (CNTO3 / dono da Centauro) anuncia hoje que terá exclusividade na distribuição de produtos da Nike, por meio de uma parceria estratégica. O objetivo é garantir que a marca norte-americana permaneça comprometida a atender os consumidores nesse mercado com a mais alta entrega em inovação, serviços e experiência, além de alavancar o crescimento no país.





O grupo se tornará o dono da operação da Nike no Brasil, com exclusividade na distribuição dos produtos, incluindo roupas, calçados, acessórios, equipamentos e itens licenciados no país, passando a operar todos os canais de venda (varejo online e físico) da marca localmente. Para isso, o grupo atuará como uma holding e uma plataforma esportiva, com a Centauro e a Nike do Brasil como unidades de negócios completamente separadas em seu guarda-chuva. Isso garantirá que as operações sejam gerenciadas e desenvolvidas de forma independente.



“Nos últimos anos, fizemos uma série de investimentos em diversas frentes e, principalmente, em tecnologia e multicanalidade, o que nos possibilitou avançar expressivamente no nosso setor e nos transformar em uma plataforma do esporte. Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de servir ainda mais a comunidade esportiva por meio de uma marca tão poderosa. Seguimos comprometidos com a missão de aprimorar o ecossistema do esporte no nosso país através de diferentes caminhos e modelos de negócios”, declara o CEO da holding, Pedro Zemel. O Grupo SBF e a Centauro acreditam que o esporte é um poderoso agente de transformação da vida dos brasileiros, e têm trabalhado para assumir o protagonismo nesse cenário, fornecendo acesso, e conectando as pessoas ao esporte por meio de produtos, serviços, informações e experiência.



O Grupo SBF é um parceiro de longa data da Nike, comprometido em sua gestão a servir os consumidores locais, elevando o varejo brasileiro e as experiências digitais, bem como em compartilhar os valores e os compromissos da empresa norte-americana com seus colaboradores. Dentro do seu propósito de desenvolver o esporte no país, o grupo está comprometido em manter todos os compromissos da marca com atletas, clubes e federações no Brasil. Com a aprovação do CADE e o cumprimento de todas as condições previstas, espera-se que a transição comercial e operacional seja concluída em meados de 2020.

Sobre o Grupo SBF – Com 38 anos no mercado, o Grupo SBF é uma companhia de capital aberto que detém a Centauro, maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. A Centauro conta hoje com mais de 200 lojas, espalhadas em mais de 20 estados brasileiros, além do e-commerce (www.centauro.com.br) e aplicativo exclusivo da rede. A Centauro oferece serviços e experiências personalizadas para cada perfil de consumidor, auxiliando no processo de compra e democratizando a prática esportiva no país. Com um modelo multicanal, são os consumidores que determinam quando, onde e como querem provar, comprar e receber produtos. Com sede em São Paulo, o Grupo SBF emprega mais de 6 mil colaboradores.

Sobre a NIKE, Inc. – Com sede em Beaverton, no Estado americano do Oregon, a NIKE, Inc. é líder mundial em design, promoção e distribuição de calçados, roupas, equipamentos e acessórios atléticos autênticos para uma enorme variedade de esportes e atividades físicas. A marca Converse, que tem a NIKE, Inc. como única proprietária, atua em design, promoção e distribuição de tênis, vestuário e acessórios para o dia a dia. Para mais informações, resultados e outras demonstrações financeiras disponíveis ao público, acesse http://investors.nike.com. Consumidores também podem acessar http://news.nike.com e seguir @NIKE.

