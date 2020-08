Grupo Pixote esgota ingressos faltando 10 dias para gravação de DVD em drive-in

Show será no Allianz Parque e terá Léo Santana, Marcos & Belutti e Menos é Mais como participações especiais

Faltando 10 dias para a gravação do DVD em formato drive-in, o grupo Pixote anunciou que os ingressos estão esgotados! O show será a primeira apresentação dos músicos nesse novo formato de entretenimento, e acontecerá no próximo dia 14 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo.

E as novidades não param por aí, Dodô, Tiola e Thiaguinho vão contar com três participações super especiais: “Léo Santana”, “Marcos & Belutti” e o grupo “Menos é Mais” confirmaram que estarão juntos nesse grande dia.

Além dos grandes sucessos que os acompanham por mais de 20 anos, 8 músicas inéditas estão sendo preparadas para um repertório com mais de 2 horas, em uma megaestrutura montada para 285 carros.

“Poder contar com esses grandes parceiros da música é muito gratificante. Estamos felizes que eles toparam embarcar com a gente nessa louca e deliciosa aventura, em um novo formato para todos, vai ser um desafio maravilhoso.” – Tiola

Grupo Pixote

Quando: sexta-feira, 14 de agosto de 2020, 20h30. Abertura dos portões: 18h30

Allianz Parque

Onde: Allianz Parque – Rua Padre Antonio Tomás, 72 – Portão de Acesso: C2

Informações e ingressos: ESGOTADOS

Classificação etária: livre