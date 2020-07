Grupo Nexus orienta sobre iluminação na qualidade de vida

Como anda o seu sono nessa pandemia? Muita gente desconhece, mas a iluminação adequada no quarto pode ajudar a evitar insônia. Essa e outras dicas serão abordadas na próxima Live do Grupo Nexus, no dia 15 de julho (quarta-feira), às 16h, pelo canal: https://www.youtube.com/nexusoficial.

O tema será “Iluminação centrada no ser humano” – considerando aspectos biológicos, emocionais e visuais. Foram convidados o Engenheiro Especialista de Produtos da empresa Ledvance, Fabrício Sakuma, e a arquiteta Priscila Franco da loja Universo. A intermediação será a cargo da relações públicas Viviane Renó, da Viva Relacionamento Empresarial.

Para ter um sono tranquilo, por exemplo, Sakuma recomenda reduzir a exposição à iluminação branca fria e optar por uma iluminação branca quente de baixa intensidade. “O espectro de luz branca fria inibe a produção de melatonina (hormônio no sono)”, ressalta.

Além disso, o especialista orienta ainda a redução do tempo de utilização de televisão, computador e celular antes de dormir. “As telas desses aparelhos emitem luz azul, que também inibe a produção da melatonina”, acrescenta ele.

De acordo com Viviane Renó, o Canal Nexus do YouTube facilita a promoção de Lives semanais. “O objetivo é compartilhar conteúdos instrutivos com atualidades nas áreas de arquitetura e construção”, afirma.

GRUPO NEXUS – Foi criado em 2018 e sediado em São José dos Campos, é uma rede que reúne empresas e empreendedores dos segmentos da construção, arquitetura e design. O objetivo principal é favorecer a integração e desenvolvimento dos associados e fomentar o mercado regional.