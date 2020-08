GRUPO HEINEKEN E MOVIDA LEVAM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA AS RUAS DE SÃO PAULO

Com o intuito de reforçar informações sobre os cuidados e prevenção frente à pandemia da Covid-19, o Grupo HEINEKEN no Brasil e a Movida se unem em uma parceria inédita e apresentam o movimento “Fazer Parte”. Viabilizada através da parceria entre 2East e Mocs, a ação distribuirá, gratuitamente, álcool em gel 70% nas ruas da capital, utilizando para isso as mochilas de chopp conhecidas do público que frequenta grandes eventos e festivais, como o Rock In Rio.

A tecnologia permitirá a higienização das mãos de milhares de pessoas de forma rápida e prática, em locais de grande circulação. As mochilas serão operadas por profissionais previamente treinados e devidamente equipados com face shield, máscara de proteção e luvas.

“Desde o início da pandemia, temos utilizado nossos recursos e nossos times para trabalhar em prol de ações de impacto positivo para a sociedade. Nesse momento de retomada, a parceria com a Movida representa a união de esforços para levar mais segurança e informação para a população”, afirma Nelcina Tropardi, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo HEINEKEN no Brasil.

A iniciativa acontece durante todo mês de agosto e setembro, com previsão de impactar cerca de 3 milhões de pessoas em bairros de grande circulação, centros comerciais e nos principais terminais de transporte urbano da capital paulista.

“A Movida tem incentivado as pessoas que podem a ficar em casa desde o começo da pandemia e, ao mesmo tempo, criou diversas soluções para proteger quem precisa sair. Agora, com a flexibilização do isolamento, mais gente está circulando pela cidade e cada um pode – e deve – fazer a sua parte para cuidar da saúde de todos nós. A parceria com a HEINEKEN nesse movimento reforça a nossa crença de que compartilhar responsabilidades é fundamental e a chave do sucesso”, comenta Renato Franklin, CEO da Movida.

Foto:Divulgação

Produzidas pela 2East, as mochilas possuem isolamento térmico, contam com reservatórios de inox e dispensadores que garantem a distância de segurança necessária para a aplicação de álcool gel 70%. Por dia, estima-se uma média de 132 mil pessoas atendidas por 12 profissionais. Além da higienização das mãos, os agentes também distribuirão cartões com QR code com dicas de prevenção e um convite às pessoas e novos parceiros a contribuírem para que o movimento Fazer Parte fique por mais tempo nas ruas.

“Com o Grupo HEINEKEN e a Movida foi possível tirar do papel uma ideia que impactará milhões de pessoas e que proporcionará uma retomada mais consciente. Por isso, estamos empenhados em colocar à disposição da população as nossas melhores características, tecnologia e equipamentos”, diz João Fernandes, da 2East.

“Entendemos a importância de contribuir com a integridade e a saúde de todos. Graças a mobilidade, junto a versatilidade destas mochilas em poder acoplar diversos tipos de produtos, atenderemos e distribuiremos o álcool gel 70% a milhões de pessoas dentro de um curto espaço de tempo”, finaliza Álvaro Bruno, da Mocs.

“Fazer Parte”

Para mais informações acesse o portal http://www.fazerparte.com.br.

Movimento “Fazer Parte” – veja datas e locais de atuação

De 10 a 14 de agosto

● Estação Eucaliptos do Metrô Linha Lilás – Av. Ibirapuera x Av. dos Eucaliptos

● Estação Berrini da CPTM com duas saídas: pela R. Guilherme Barbosa de Melo e R. Joel Carlos Borges

● Estação Paulista – Metrô – Av. Paulista x Rua Da consolação

● Estação Faria Lima – Metrô – Av. Brigadeiro Faria Lima x Rua Teodoro Sampaio

De 17 a 21 agosto

• Rua José Paulino x Rua Prates

• Rua Boa Vista x Ladeira Porto Geral

• Terminal de ônibus Bandeira

• Parque Dom Pedro II

• Praça Ramos de Azevedo x Rua Xavier de Toledo

• Pça. Agente Cícero/Largo da Concórdia – acesso CPTM – Metrô Brás

De 24 a 28 agosto

● Av. Cruzeiro do Sul B/C x Rua Leite de Morais

● Terminal Rodoviário Tietê – Rua Eldoro Lemos

● Terminal Barra Funda

● Terminal Pirituba

Dias 31 de Agosto, 1 e 2 de setembro

● Estação Oratório (Monotrilho) – Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello x Rua São Gotardo

● Shopping Metrô Tatuapé / Terminal Tatuapé – Rua Tuiuti x Rua Domingos Agostim

● Terminal Metrô Tatuapé

● Terminal Metrô Itaquera

De 3 e 4 de setembro

● Terminal Jabaquara

● Terminal Vila Mariana

● Terminal Ana Rosa

Dias 8 e 9 de setembro

● Estação Capão Redondo do Metrô Linha Lilás – Estr. de Itapecerica x Av. Ellis Maas

● Largo Treze de Maio – Al. Sto. Amaro x R. Pe. José Maria

● Estação Morumbi – Metrô – Av. Prof. Francisco Morato x Av. Jorge João Saad

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

“Fazer Parte” dá continuidade a ações do Grupo, que desde março vem atuando em uma grande força-tarefa para implementar ações de proteção aos seus 13 mil colaboradores, o suporte a fornecedores e parceiros de negócio, além da colaboração em outras ações voltadas para a sociedade a fim de viabilizar insumos fundamentais para a população neste momento. Mais informações podem ser acessadas em http://www.juntxsnessa.com.br

Movida Aluguel de Carros

A MOVIDA é uma empresa de soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade. Pioneira em oferecer serviços como aluguel mensal para pessoa física, wi-fi no carro, pré-pagamento e chatbot nas redes sociais, foi a primeira locadora do País a ir além do carro e incluir o aluguel de bicicletas, triciclos e Tuk-tuks elétricos, ajudando a revolucionar o setor de locação no Brasil. Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de veículos no mundo, listada em bolsa, a receber a Certificação de Empresa B, fazendo parte de um seleto grupo de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. No Brasil, foi a primeira a ter um programa como o Carbon Free, que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus clientes.

Desde 2006 no mercado, a Movida passou a fazer parte do Grupo JSL em 2013 e abriu capital em fevereiro de 2017. Com perfil inovador aliado a forte governança corporativa, suas as ações têm apresentado consistente valorização e mais R﹩ 5,0 bilhões já foram captados no mercado. Atua tanto no varejo, com aluguel de carros e venda de seminovos, como no mercado corporativo, com a terceirização de frotas para empresas. Após investimentos de aproximadamente R﹩ 8,5 bilhões em sua frota nos últimos três anos, conta, atualmente, com uma frota de mais 119 mil veículos, 195 lojas de aluguel de carros e 69 de seminovos (dados de 30 de março de 2020).

Mais informações no site http://www.movida.com.br

2East e Mocs

A 2East é referência na venda e promoção móvel de produtos com mochilas. Com origem em Portugal e implementada no Brasil desde 2012, a empresa tem atividades em outros 4 países (Espanha, França, Suíça e Bélgica). Em suas mochilas já foram carregados produtos de grandes marcas, dos mais variados segmentos, tendo sempre como permissa manter as características originais e temperaturas ideias dos produtos promovendo uma experiência de consumo diferenciada.

A Mocs foi criada em 2014 e é uma solution provider de soluções tecnológicas para o mercado de eventos. Entre outros é responsável por todo o sistema de rastreamento das mochilas da 2East.

Juntas, contam em seus portfólios com o atendimento em alguns dos maiores eventos de entretenimento do mundo como Rock in Rio, Primavera Sound, Montereux Jazz Festival, Lollapalooza, entre muitos outros.

O movimento “Fazer Parte” tem como objetivo desenvolver ações socioeconômicas e ambientais que impactem positivamente o dia-a-dia das pessoas e das cidades. Mais informações podem ser acessadas em http://www.FazerParte.com.br