Grupo de combate ao trabalho Infantil faz mais de 200 abordagens

O programa Abordagem Especializada em Trabalho Infantil realizou 201 abordagens em 40 dias, sendo algumas com reincidência.

Desse total, 26 crianças e adolescentes foram identificadas e encaminhadas para acompanhamento social dos Creas e acompanhamento do Conselho Tutelar, com vistas à inclusão social nos projetos, programas e serviços da rede de proteção do município.

Trabalho infantil

O trabalho infantil nas ruas é uma das piores formas de trabalho e isso inclui também a mendicância, principalmente quando um adulto explora a imagem de crianças e adolescentes para obter vantagens.

Programa De Erradicão do Trabalho Infantil

As ações para identificação das crianças e adolescentes são realizadas por equipe especializada. As ações são coordenadas pelo Programa De Erradicão do Trabalho Infantil.

Você pode denunciar trabalho infantil ligando para o 153 ou 100 (de qualquer lugar do país), ou procurar o Conselho Tutelar mais próximo.

Parceria

A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com órgãos de defesa e garantia de direitos da criança e adolescente, articula a rede de proteção social e realiza ações estratégicas por meio de programas e serviços como inclusão ou reinserção em atividades escolares, ações de cultura, lazer e esporte, trabalho protegido (aprendiz) entre outros.

Equipe especializada em trabalho Infantil realiza mais de 200 abordagens – Foto: PMSJC