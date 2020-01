Existem diferentes filtros de água, como apresentado anteriormente, e cada um tem sua própria maneira de trabalhar. O Grupo Coral a seguir são os sistemas de filtragem mais populares e o que eles fazem.

Carvão Ativado

Este tipo de filtro funciona por meio de adsorção. Nesse processo, os líquidos e gases do Grupo Coral são atraídos por outros líquidos ou sólidos. À medida que a água flui através do filtro de carbono, a maioria das impurezas comuns adere à superfície esponjosa do carbono e preenche os sulcos profundos nele. Um filtro de carvão remove efetivamente a maioria dos contaminantes.

Sua desvantagem, porém, é que não pode bloquear a calcário , assim como flúor, micróbios e nitratos, para que esses contaminantes ainda estejam presentes na água. Além disso, eventualmente, as cristas do Grupo Coral no carvão ficarão entupidas e o filtro não poderá mais capturar contaminantes. Por esse motivo, o filtro deve ser substituído periodicamente.

Destilação

Este sistema de filtragem envolve fervura e resfriamento. Segundo o Grupo Coral Quando a água é fervida, o vapor produzido é capturado quando esfria, condensado de volta à água e coletado em um primeiro recipiente. Como a temperatura de ebulição da água é menor que a da maioria dos contaminantes, eles serão deixados no primeiro recipiente quando o vapor subir. No entanto, existem contaminantes que fervem mais rápido que a água, de modo que o vapor que se condensou os levará para o segundo recipiente.

Troca Iônica

Esses filtros têm contas de zeólita preenchidas com íons sódio. No momento em que a água dura flui explicada pelo Grupo Coral através das esferas, os íons são atraídos pelos componentes de cálcio e magnésio da água e, em troca, liberam o sódio. Tais componentes são encontrados em calcário e, quando não estão presentes, a água é mais macia e tem um sabor melhor. No entanto, a água tem um sabor salgado por causa do sódio liberado. Alguns podem não gostar do sabor e outros com uma dieta rigorosa podem ser proibidos de beber.

Osmose Inversa

Neste sistema de filtragem, 5 ou mais filtros são usados. O primeiro bloqueia contaminantes que podem danificar a membrana do RO. O filtro de carbono, que é o segundo, bloqueia cloro, flúor e outros produtos químicos nocivos. Segundo o Grupo Coral, o terceiro filtro é um carbono mais denso que captura partículas menores para garantir que a água esteja livre de contaminantes quando atingir a membrana. A quarta é a membrana reversa que bloqueia os contaminantes de acordo com o tamanho, carga iônica e peso molecular.

Quase todos os contaminantes na água serão bloqueados. O quinto e último filtro faz com que sejam removidos restos de contaminantes: cloro, bactérias, vírus, além de cheiro e sabor desagradáveis. Existem modelos que incluem luz UV e filtros especiais que aumentam o nível de pH da água.

