Grupo Carrefour Brasil doa 1.222 cestas básicas ao município de São José dos Campos

Iniciativa faz parte do movimento ‘Compra Solidária’, que já beneficiou 600 mil pessoas durante pandemia

O Grupo Carrefour Brasil está doando 1.222 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, que ajudará cerca de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade a terem acesso à alimentação. A doação faz parte do esforço da empresa, anunciado em abril, de doar R$ 15 milhões em cestas básicas para ajudar famílias que foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus .

1.222 cestas básicas

Até o momento, o Grupo Carrefour Brasil doou mais de R$ 6,5 milhões em máscaras de proteção e cestas básicas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Amazonas, além do Distrito Federal. Ao todo, mais de 600 mil pessoas já foram beneficiadas com as doações realizadas pela empresa.

Compra Solidária

Além da doação com recursos diretos, o Grupo Carrefour Brasil está à frente de um grande movimento solidário, que envolve a arrecadação junto a clientes e colaboradores, ampliando assim o número de pessoas apoiadas neste momento. A campanha Compra Solidária acontece nas lojas Carrefour, onde o cliente pode fazer a doação direto no caixa, ou pelo site http://comprasolidaria.carrefour.com.br/. A cada R$ 1,00 doado, a empresa vai dobrar o valor e ampliar o número de famílias atendidas. As lojas Atacadão também fazem parte da campanha, recebendo doações em alimentos e produtos de limpeza e higiene.

Grupo Carrefour Brasil



Há 45 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil é líder de mercado de distribuição de alimentos. A partir de uma plataforma omnicanal e multiformato, reúne operações de varejo e Cash & Carry, além do Banco Carrefour e de sua divisão imobiliária, o Carrefour Property. Atualmente, conta com os formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Carrefour.com (e-commerce), Atacadão (atacado e atacado de autosserviço), além de postos de combustíveis e drogarias. Presente em todos os Estados e Distrito Federal, sua operação já abrange mais de 690 pontos de vendas. Com faturamento de R$ 62,2 bilhões em 2019 e mais de 87 mil colaboradores no Brasil, a empresa é a segunda maior operação dentre os países nos quais o Grupo Carrefour opera. A companhia se destaca ainda por ser uma das maiores empregadoras privadas do país e uma das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira (B3). Além disso, tem focado em democratizar cada vez mais o acesso da população à alimentação saudável, promovendo o movimento Act For Food. No mundo, o Grupo Carrefour atua em mais de 30 países e, nos próximos anos, implementa estratégia prevista no plano Carrefour 2022, por meio da qual lidera intenso movimento de omnicanalidade, transformação digital e transição alimentar para que seus clientes consumam ainda melhor em qualquer lugar. Com mais de 360 mil colaboradores e 12 mil lojas espalhadas pela Europa, Ásia e América Latina, está presente na vida de mais de 105 milhões de clientes. Em 2019, a receita global da companhia totalizou € 80,6 bilhões.

https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/