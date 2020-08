Grupo BIG instala cabines de desinfecção em suas lojas

Estrutura utiliza raios ultravioleta para higienizar as compras no carrinho e já está disponível em quatro hipermercados Big e Big Bompreço. Até final de setembro, a solução estará instalada em 50 lojas do Grupo BIG

Com o objetivo de oferecer um ambiente mais seguro contra a propagação da Covid-19, o Grupo BIG investe em cabines de desinfecção de compras. Por meio de raios ultravioleta, carrinhos com até 50 unidades de produtos são higienizados na estrutura. A solução já está implantada nos hipermercados BIG no Pacaembu, Washington Luís e Tamboré, em São Paulo, e no Big Bompreço Iguatemi, Salvador (BA). Até final de setembro, a previsão é ter 50 lojas do grupo com as cabines instaladas. Esse serviço estará disponível em todas as regiões em que a empresa atua nas unidades do Big, Big Bompreço, Maxxi Atacado, Nacional, Super Bompreço e Sam’s Club.

Cabines de desinfecção

A cabine comporta um carrinho por vez, com até 50 itens, e o processo de desinfecção leva 90 segundos. A tecnologia atua para reduzir de forma considerável a carga viral na superfície dos produtos, facilitando assim o processo de higienização, podendo ser adotada como um complemento no combate ao coronavírus.

Foto: Divulgação

Medidas de segurança contra a covid-19

As cabines de desinfecção se juntam a outras centenas de ações adotadas pelo Grupo BIG durante o período de Pandemia com o objetivo de oferecer um ambiente mais seguro para seus colaboradores e clientes. Todas as medidas de proteção contra a propagação da covid-19 foram implantadas em linha com orientação fornecida pelos órgãos de saúde pública.

O Grupo adotou o processo de desinfecção das lojas por meio de vaporizadores, instalou placas de acrílico na frente dos caixas e adesivou o chão das lojas para orientar as pessoas sobre a distância mínima a ser adotada para evitar aglomerações nas filas. Durante toda a jornada de trabalho, a empresa disponibiliza máscaras e álcool gel para todos os funcionários das lojas, que também tem a temperatura testada em cada início de expediente.

Foto: Divulgação

COVID-19

O uso de álcool também está sendo utilizado para reforçar a higienização dos carrinhos de compra e corrimões após a lavagem tradicional com água e sabão. Com essas iniciativas o Grupo BIG reforça o seu compromisso com a segurança do ambiente de suas lojas e as mantém em pleno funcionamento para garantir o abastecimento de milhares de lares em todo o Brasil.

Foto: Divulgação

Grupo BIG

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 401 unidades e mais de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (Big e Big Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis. Em julho de 2018, a Advent International anunciou a aquisição de 80% da operação Walmart Brasil. O Walmart Inc. mantém uma participação de 20% na empresa.