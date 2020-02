GRU Airport ganha prêmio por fomentar a conectividade aérea mundial

O aeroporto foi o único brasileiro a vencer o Routes Awards, disputado com três americanos e um canadense. Total de 31 novos voos e movimentação recorde de passageiros atestaram o prêmio na categoria

Aeroporto Internacional de São Paulo

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, pelo fomento à conectividade aérea global e por promover experiências aos seus passageiros. A concessionária responsável pelo complexo aeroportuário, GRU Airport, recebeu a premiação, na noite desta quarta-feira (5/02), durante a feira Routes Americas, que acontece desde o dia 4 de fevereiro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O aeroporto conquistou o prêmio na categoria “acima de 20 milhões de passageiros processados por ano”.

GRU Airport

A categoria “acima de 20 milhões de passageiros” foi disputada com três aeroportos americanos – de Tampa, Washington e Mineapolis – e um canadense, de Vancouver. O RioGaleão foi o único aeroporto que disputou o Routes Awards representando o Brasil, além da GRU Airport, mas na categoria de “4-20 milhões de passageiros”, vencida pelo Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, dos Estados Unidos.

Representações de destino também são reconhecidas por suas ações de incentivo ao Turismo local. A vencedora foi o escritório Myrtle Beach Chamber, do litoral do Sul da Califórnia.

Agenda internacional

Logo após o Routes Americas 2020, em Indianápolis, nos Estados Unidos, os executivos do departamento de Negócios Aéreos e Comercial da GRU Airport que estão representando o Aeroporto Internacional de São Paulo, partem para outro compromisso que destacará o Brasil em seu segmento de atuação.

O gerente de negócios aéreos da concessionária, João Pita, será um dos palestrantes convidados no Outlook Forum 2020 – Visit California, que acontecerá de 9 a 12 de fevereiro, em San Diego. O executivo participa da mesa “Discussing the Runway Ahead”, que vai abordar novas tendências e demandas de tecnologia e inovação entre aeroportos e empresas aéreas, em 11 de fevereiro (terça-feira), ao lado de Melissa Andretta, diretora de Marketing e Aviação Internacional do aeroporto de São Francisco (EUA); Andres Jonsson, diretor de Network Planning & Scheduling da cia. aérea islandesa Icelandair; e Howard Mann, vice-presidente do Campbell Hill Aviation Group.